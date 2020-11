Αλαλούμ με την εστίαση: Κανονικά και το take away διευκρινίζει τώρα η Πολιτική Προστασία

Μία απίστευτη σύγχυση δημιουργήθηκε το βράδυ της Τετάρτης μετά τις ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά για απαγόρευση κυκλοφορίας, με τις διευκρινίσεις επί των νέων μέτρων να αντικρούονται μεταξύ τους.

Οι αρχικές διευκρινίσεις που δόθηκαν από ανώτατες πηγές της Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της ενημέρωσης Χαρδαλιά, ανέφεραν ότι με την απαγόρευση κυκλοφορίας θα κλείνουν και τα take away και τα delivery.

Πληροφορίες που διακινήθηκαν ακολούθως έκαναν λόγο για κανονική λειτουργία των delivery, αναιρώντας την αρχική διευκρίνιση.

Λίγο μετά τις 22:30 ήρθε τελικά η επίσημη ανακοίνωση από την Πολιτική Προστασία, σύμφωνα με την οποία κανονικά θα λειτουργούν τόσο οι υπηρεσίες delivery, όσο και εκείνη του take away, στο πλαίσιο, όμως, των προβλεπόμενων μετακινήσεων.

H ανακοίνωση της Πολιτικής Προστάσιας

"Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 - 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.



Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές".

