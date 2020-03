Η εγκατάλειψη των φτωχών και των αστέγων αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού

Η καθημερινότητα στα χρόνια του κορονοϊού για τους συνανθρώπους μας που διαβιούν στο δρόμο και κάτω από το όριο της φτώχειας χαρακτηρίζεται από φόβο και αβεβαιότητα. Πώς τους καλούμε να αναλάβουν την ατομική τους ευθύνη όταν δεν έχουν σπίτια για να μείνουν; Πώς θα προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κοινωνικό σύνολο όταν δεν έχουν αυτήν την επιλογή;

Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι ακόμη ένα θύμα της πανδημίας. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεπάγεται περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εγκατάλειψη των φτωχών συνανθρώπων μας θα αυξήσει την διασπορά της πανδημίας και φυσικά τον αριθμό των θυμάτων.

Ο Οργανισμός «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» από την πρώτη στιγμή, αυτές τις κρίσιμες ώρες, βρίσκεται δίπλα στους άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας. Με τις δομές «Ανθρώπων Γεύματα», τα κοινωνικά φαρμακεία και το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων υποστηρίζει στο πεδίο, εκατοντάδες συνανθρώπους μας.

Στην Αθήνα συνεχίζουμε να προσφέρουμε μαγειρεμένο φαγητό σε περίπου 200 άτομα στην κοινωνική δομή σίτισης «Ανθρώπων Γεύματα», που λειτουργεί στον Κολωνό. Ακολουθώντας τους κανόνες του ΕΟΔΥ και τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προστασίας, εργαζομένων και εξυπηρετούμενων, το φαγητό μοιράζεται σε μερίδες, καθώς για να προστατεύσουμε την υγεία των εξυπηρετουμένων διακόψαμε τη λειτουργία του εστιατορίου.

Υπάρχουν σοβαρές ανάγκες για αντισηπτικά, μάσκες και σκεύη μιας χρήσης για τη μεριδοποίηση των φαγητών. Ανάγκες υπάρχουν επίσης σε καθαριστικά / απολυμαντικά, σε πρώτη ύλη για την παρασκευή φαγητών και σε εμφιαλωμένα νερά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές κοινωνικές δομές εν μέσω της υγειονομικής κρίσης και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας διέκοψαν τη λειτουργία τους, κυρίως κοινωνικά συσσίτια που προσφέρονταν από ενορίες. Το αποτέλεσμα είναι να έχει αυξηθεί η ζήτηση για μαγειρεμένο φαγητό με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η εμπειρία μας στο πεδίο μας υπαγορεύει να προτείνουμε την άμεση υλοποίηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης που θα αφορά κυρίως τους αστέγους, αλλά και τα φτωχά νοικοκυριά που δυστυχώς δεν έχουν πρόσβαση, ούτε σε υγειονομικές υπηρεσίες, ούτε σε είδη πρώτης ανάγκης, αλλά δυστυχώς ούτε και στην απαραίτητη πληροφόρηση.

Στο κέντρο της Αθήνας εξακολουθούν να κοιμούνται άστεγοι στους δρόμους οι οποίοι λόγω της απαγόρευσης της κυκλοφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα απαραίτητα.

Κλειστά ξενοδοχεία της Αθήνας κι άλλων μεγάλων πόλεων, όπου υπάρχει ανάγκη, μπορούν άμεσα να μετατραπούν σε ασφαλείς χώρους φιλοξενίας και να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των «αόρατων» εκείνων ανθρώπων που αδυνατούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Τα ξενοδοχεία μπορούν να αποδειχτούν μια έτοιμη λύση, καθώς διαθέτουν ξεχωριστές εγκαταστάσεις και δωμάτια. Με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφωθούν «αυτόνομοι χώροι διαμονής» του άστεγου πληθυσμού.

Ξενοδοχεία του Λονδίνου παρέχουν εκατοντάδες δωρεάν δωμάτια σε άστεγους. Το Παρίσι μετατρέπει αντίστοιχες ξενοδοχειακές μονάδες σε χώρους προσωρινής στέγασης.

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης είναι μεταξύ των πιο ευάλωτων στην εξάπλωση του COVID-19. Βοηθώντας αυτούς τους συνανθρώπους μας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας.

Μετά την πρωτοφανή αυτή παγκόσμια υγειονομική κρίση όλα θα είναι διαφορετικά. Δεν αρκεί μόνο να μετρήσουμε τις απώλειες μας σε ανθρώπινες ζωές, αλλά να μετρηθούμε κι ως Άνθρωποι.

Λίγα Λόγια για την Equal Society: Η Equal Society συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 ως ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας με δράσεις «Κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Ανεργίας και της Φτώχειας». Στόχος του οργανισμού με σύνθημα «Κοντά στον Άνθρωπο», είναι η υποστήριξη και ενημέρωση των πολιτών στα θέματα της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες που υλοποιεί αφορούν στους τομείς της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας, της κοινωνικής προστασίας, της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

H Equal Society αποτελεί επίσημο μέλος της FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless), του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση της Φτώχειας, του Ελληνικού δικτύου για την καταπολέμηση της αστεγίας, του Εθνικού Μητρώου Ελληνικών & Ξένων Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, του Μητρώου Πρώτης Υποδοχής, είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας ενώ αποτελεί και μέλος του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.