'Εκρηξη Αίτνας: Η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε στην Ελλάδα

Το πρωί της Τρίτης (21/9) εξεράγη για άλλη μια φορά το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία, με αποτέλεσμα να υψωθεί μια μια τεράστια στήλη ηφαιστειακής τέφρας στον ουρανό. Ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα μεγάλο σύννεφο από στάχτες και σωματίδια λάβας.

Οι εικόνες από το εντυπωσιακό φαινόμενο διαδόθηκαν σε όλον τον κόσμο και κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού, ωστόσο ενέτειναν και την ανησυχία της επιστημονικής κοινότητας για την ηφαιστειακή δραστηριότητα του πιο ενεργού κρατήρα της Ευρώπης.

Μεταξύ άλλων, εξειδικευμένα κέντρα κλήθηκαν να παρακολουθήσουν την πορεία της ηφαιστειακής τέφρας και εξέδωσαν προειδοποιήσεις με σκοπό την ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Συγκεκριμμένα, σε χάρτη προειδοποιήσεων που εξέδωσε το αρμόδιο για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής τέφρας κέντρο της Τουλούζης, αναφέρεται ότι μετά την έκρηξη του ηφαιστείο, η εκπομπή του διοξειδίου του Θείου είναι μεν ασθενής, ωστόσο η πορεία του καπνού και της τέφρας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας (plume) επεκτείνεται ανατολικότερα σε ύψος 10000 έως 30000 ποδών. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπομπές έφτασαν μέχρι την Ελλάδα, στο Νότιο Ιόνιο και πέρασαν πάνω από τη χώρα μας. Συγκεκριμένα, χθες στις 15:30 το plume βρισκόταν σε μεγάλα ύψη πάνω από τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Η ανακοίνωση - προειδοποίηση από την Τουλούζη:

ETNA - 2021-09-21 09:48 utc

VA ADVISORY

DTG: 20210921/0948Z

VAAC: TOULOUSE

VOLCANO: ETNA 211060

PSN: N3744 E01500

AREA: ITALY

SUMMIT ELEV: 3330M

ADVISORY NR: 2021/273

INFO SOURCE: VONA, INGV WEBCAM, SAT IMAGERY

AVIATION COLOUR CODE: ORANGE

ERUPTION DETAILS:ERUPTION AT 20210921/0710Z ERUPTION HAS STOPPED.

OBS VA DTG: 21/0915Z

OBS VA CLD: SFC/FL300 N3745 E01503 - N3803 E01611 - N3753 E01618 - N3742 E01503 - N3742 E01503 - N3745 E01503 MOV E 60KT

FCST VA CLD +6 HR: 21/1515Z FL100/300 N3742 E01754 - N3800 E02306 - N3712 E02306 - N3718 E01918 - N3742 E01754

FCST VA CLD +12 HR: 21/2115Z NO VA EXP

FCST VA CLD +18 HR: 22/0315Z NO VA EXP

RMK: EXPLOSIVE ACTIVITY OVER . LAVA FOUNTAIN IS FINISHED; WEAK ASH EMISSION STILL ONGOING. ASH PLUME STILL MOVING EASTWARD 60KT BTW FL100/FL300

NXT ADVISORY: NO FURTHER ADVISORIES»

Το φαινόμενο παρακολουθεί αναλυτικά και η ΕΜΥ μέσω εξειδικευμένων δορυφορικών προϊόντων που έχει στη διάθεσή της.

Δείτε την επέκταση της ηφαιστειακής τέφρας πάνω από τη χώρα μας:

Σημειώνεται ότι η ΕΜΥ είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει το φαινόμενο και μέσω των υψηλής ανάλυσης δορυφορικών εικόνων που είναι διαθέσιμες από μετεωρολογικούς δορυφόρους πολικής τροχιάς που λαμβάνει μέσω του δορυφορικού σταθμού Αθηνών.

Καπνός αναδύεται από το ηφαίστειο της Αίτνας AP

Το ηφαίστειο της Αίτνας, είναι το υψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης με ύψος τα 3.350 μέτρα.

