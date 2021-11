ΓυΝΑΙκες - Be your own inspiration: Το live event για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Η πολύ επιτυχημένη digital καμπάνια ενημέρωσης «γυΝΑΙκες» κατά των στερεοτύπων στην επιχειρηματικότητα της Action Finance Initiative που ξεκίνησε το 2020, κατάφερε να μεταδώσει το μήνυμα σε πολλές γυναίκες αλλά και άντρες που δραστηριοποιούνται ήδη στον επιχειρηματικό χώρο αλλά και να εμπνεύσει όσες σκέφτονται να ασχοληθούν με το επιχειρείν.

Με την υποστήριξη του Fondation CHANEL που στηρίζει την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως από το 1999, η καμπάνια «γυΝΑΙκες» αφορά το ευρύ φάσμα στερεοτύπων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο επιχειρείν, στον χώρο εργασίας τους αλλά και στην καθημερινότητά τους.

Φέτος, μέσα από τις δράσεις μας, στοχεύουμε στην ενημέρωση και ενδυνάμωση ακόμη περισσότερων γυναικών και στην παρότρυνση αυτών να συνεχίσουν να τολμούν και εμείς θα είμαστε εδώ για να τις υποστηρίξουμε!

Το πλάνο δράσεων μας φέτος, εκτός από την digital καμπάνια με τις ανάλογες ενέργειες στα social media, θα περιλαμβάνει και ένα live event συζήτησης και ενημέρωσης με γυναίκες ομιλήτριες που ανήκουν στο χώρο του επιχειρείν.

Στο live event «γυΝΑΙκες- Be your own inspiration», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Νοεμβρίου και θα μεταδοθεί μέσω Facebook & Instagram Live, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε επιχειρηματίες πρότυπα γυναικείας επιχειρηματικότητας με πορεία στο ελληνικό οικοσύστημα να συζητούν σχετικά με την σημασία των προτύπων στην απόφαση του να τολμήσει κανείς να επιχειρήσει και να απαντούν και στα δικά σας ερωτήματα. Οι επιχειρηματίες όπου θα μοιραστούν μαζί σας πολύτιμες εμπειρίες, συμβουλές & insights είναι οι:

Μαρίνα Κοριολάνο | The Cool Projects

Νίκη Σίμου | Πρότυπος Βρεφικός Σταθμός – Μαγική Χώρα

Άννα Τσακυρόγλου | Babyworks Greece

Λυδία Παπαϊωάννου | Athens Coconut

Αλεξία Κωτσή | UALA Greece

Γωγώ Δελογιάννη | Εστιατόριο Στοά Φιξ & Γαλιάντρα

Λίγα λόγια για την Action Finance Initiative (AFI):

Η Action Finance Initiative στηρίζει την επιχειρηματικότητα, ελεύθερη από τα στερεότυπα που χαρακτηρίζουν την οικονομία μας, από το 2015. Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί 222 (42%) γυναίκες ώστε να δημιουργήσουν ή να μεγαλώσουν τη δική τους επιχείρηση και το ποσοστό των γυναικών που έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα επιχειρηματικότητας ξεπερνάει το 50% του συνόλου.

Μέσω της πρωτοβουλίας «γυΝΑΙκες- Be your own inspiration» και της παρουσίας των ομιλητών μας οραματιζόμαστε να γίνουμε ένας φάρος ελπίδας και να αποτελέσουμε πηγή έμπνευσης για πολλές γυναίκες που καθημερινά προσπαθούν για να κάνουν πράξη αυτό που αγαπούν.

