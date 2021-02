Πρόστιμα για τα "πηγαδάκια" έξω από καφέ και εστιατόρια

Το φαινόμενο συγκέντρωσης πελατών –για χρόνο πάνω από τον εύλογο- έξω από καταστήματα εστίασης και καφέ επιχειρεί να περιορίσει η νέα ΚΥΑ που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες, είτε είναι πολίτες, είτε επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται πλέον η παραμονή πελατών στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο επιχειρήσεων εστίασης, και προβλέπειπρόστιμο 300 ευρώ σε όσους καταναλωτές παραμένουν έξω ή μέσα, στήνοντας «πηγαδάκια». Επίσης προβλέπεται βαρύ πρόστιμο και για την επιχείρηση, το οποίο ανέρχεται έως τις 3.000 ευρώ. Αναλυτικά με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το βράδυ της Δευτέρας τροποποιείται το σημείο 17 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1, με την προσθήκη της απαγόρευσης παραμονής πελατών στον εξωτερικό χώρο επιχειρήσεων εστίασης.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ'οδόν εξυπηρέτησης (drive - through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

Χρυσοχοΐδης: "Αυστηροί έλεγχοι σε μπαρ και καφετέριες που γίνονται "ορθάδικα"

«Θα υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι σε ότι αφορά στη μετατροπή των μπαρ και των καφετεριών σε “ορθάδικα”» , τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά την ολοκλήρωση έκτακτης ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.

«Για όσους επαγγελματίες έχουν μετατρέψει τα μπαρ και τις καφετέριές τους σε "ορθάδικα" θα υπάρξουν αυστηρές ποινές. Έχουν δίκιο, είναι αγανακτισμένοι, έχουν στερηθεί εισόδημα, η κυβέρνηση τους βοηθάει πάρα πολύ με μια σειρά από οικονομικά μέτρα, αλλά δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία και αυτό αποτελεί την ύψιστη πολιτική μας απόφαση και προτεραιότητα. Θα υπάρξουν λοιπόν αυστηροί έλεγχοι σε ότι αφορά στη μετατροπή των μπαρ και των καφετεριών σε "ορθάδικα"» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν o Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΟΔΥ Δυτικής Ελλάδας, ο Διοικητής της ΥΠΕ, ο Υποδιοικητής του Νοσοκομείου του Ρίου και ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ, ήταν η εφαρμογή αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, καθώς στην Πάτρα το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε ανησυχητικά έντονη αύξηση των κρουσμάτων.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κατάσταση οδεύει στο «κόκκινο» και πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα για να περιοριστεί η διάδοση του κορονοϊού, που περιλαμβάνουν και αυστηρούς ελέγχους σε ότι αφορά στη μετατροπή των μπαρ και των καφετεριών σε «ορθάδικα», καθώς παρατηρείται μεγάλος συγχρωτισμός στο κέντρο της πόλης. Όπως επεσήμανε «δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία και αυτό αποτελεί την ύψιστη πολιτική μας απόφαση και προτεραιότητα». Κάλεσε, δε, τους πολίτες να «βάλουν πλάτη» και να κάνουν κουράγιο μέχρι να τελειώσει αυτή η περιπέτεια.

