Reopen: Ανοίγουν τα αεροδρόμια Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται

Ανοίγουν από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου οι πύλες της χώρας για να υποδεχθούν διεθνείς τουρίστες με υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες.

Τόσο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών όσο και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμα, αφού έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την Covid 19.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο δεν σταμάτησε όλους αυτούς τους μήνες να δέχεται διεθνείς πτήσεις από συγκεκριμένες χώρες, αυξάνονται οι πτήσεις εξωτερικού. Από τις 15 Ιουνίου και έως τις 30 Ιουνίου αίρονται οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία θα επιτρέπονται πτήσεις μόνο για essential travel (δηλαδή ταξίδια που δεν αφορούν τουριστικούς σκοπούς) ενώ διατηρείται η απαγόρευση για τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία, ανεξαρτήτως της λίστας ΕΑSA.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά από τρεις μήνες μέτρων περιορισμού, υποδέχεται και πάλι απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό. Έτσι, από αύριο 15 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου επιτρέπονται όλες οι διεθνείς πτήσεις με εξαίρεση αυτές από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφίξεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και συνδιαμορφώνεται η πρόταση προς την ΕΕ για τη λίστα τρίτων χωρών που εξαιρούνται από την απαγόρευση των πτήσεων.

Η σχολαστική τήρηση κανόνων υγιεινής των χεριών καθώς και αναπνευστικής υγιεινής, η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων, ο συνεχής, προσεκτικός καθαρισμός και η απολύμανση επιφανειών και χώρων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει«επαφή», αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την προστασία των επιβατών και των εργαζομένων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης αλλά και σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

Οι βασικοί κανόνες για τους επιβάτες που ταξιδεύουν σε προορισμούς από και προς εξωτερικό και εσωτερικό είναι:

- Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν και είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (συνοδεία ανήλικου, συνοδεία ΑμεΑ).

- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική -ήδη από την είσοδο στο αεροδρόμιο- ενώ όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τη φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του αεροδρομίου.

Ενδέχεται να ζητηθεί στους επιβάτες να την αφαιρέσουν κατά τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και ταυτοπροσωπίας. Η χρήση μάσκας είναι, επίσης, υποχρεωτική τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης όσο και κατά την πτήση, ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.

- Οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό), τα οποία χρησιμοποιούν καθόλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

- Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο. Ειδικές σημάνσεις στο έδαφος, οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banners θα διευκολύνουν στη διατήρηση των αποστάσεων, ενώ θα γίνονται, επίσης, τακτικά ηχητικές ανακοινώσεις.

- Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά, ενώ το προσωπικό του αεροδρομίου θα παρέχει πληροφορίες και θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων από τους επιβάτες.

- Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες, καθώς και σε όλα τα στάδια ταξιδιωτικής διαδικασίας, αναχώρηση, άφιξη. Οι πλαστικοί δίσκοι (σ.σ. λεκάνες) όπου τοποθετούν οι επιβάτες τα ρούχα και τα αντικείμενά τους κατά τη διαδικασία εισόδου στις πύλες απολυμαίνονται ανά επιβάτη πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

- Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο πριν την αναχώρηση για το αεροδρόμιο (web check-in) όσο και εντός του αεροδρομίου (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking).

-Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις στα καθίσματα αναμονής του αεροδρομίου και υπάρχουν ήδη σημάνσεις για υποχρεωτικές κενές θέσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για οικογένειες και ζευγάρια.

Για τους επιβάτες ΑμεΑ τηρούνται σχολαστικά όλα τα παραπάνω μέτρα και επιπρόσθετα, κανόνες κατά προτεραιότητα επιβίβασης, αποφυγή πολύωρης παραμονής σε κλειστό χώρο και στην αίθουσα ΑμεΑ του αεροδρομίου, ενώ τόσο τα αμαξίδια μεταφοράς όσο και τα οχήματα καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε τακτά διαστήματα, πριν και μετά τη χρήση, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία από την Covid-19 για τους επιβάτες.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τις συνθήκες στις πτήσεις και άλλες λεπτομέρειες, οι επιβάτες καλό θα είναι να παίρνουν πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες, με τις οποίες ταξιδεύουν. Από τις εταιρείες θα ενημερώνονται για τους κανόνες που ισχύουν στον προορισμό τους.