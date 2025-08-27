Αεροπορική εταιρεία προκαλεί οργή με νέο κανόνα για άτομα μεγαλύτερων μεγεθών

Η νέα πολιτική αεροπορικής εταιρείας που απαιτεί πληρωμή εκ των προτέρων για επιπλέον θέση, προκαλεί αντιδράσεις, καθώς επηρεάζει τους επιβάτες μεγαλύτερων μεγεθών και τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Μια αεροπορική εταιρεία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο από οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των επιβατών μεγαλύτερων μεγεθών, μετά την ανακοίνωση ενός νέου κανόνα για τις θέσεις.

Η Southwest Airlines ανακοίνωσε ότι, από την αρχή του επόμενου έτους, οι επιβάτες που δεν χωρούν άνετα σε μία θέση στο αεροπλάνο θα χρειαστεί να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση.

Η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι η νέα πολιτική θα εφαρμοστεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν θα αναθέτει τις θέσεις στους επιβάτες, εγκαταλείποντας την προαιρετική διαδικασία επιβίβασης που επιτρέπει στους επιβάτες να επιλέγουν τη θέση τους αφού μπουν στο αεροπλάνο.

Η Southwest Airlines είχε γίνει δημοφιλής επιλογή για επιβάτες μεγαλύτερων μεγεθών, καθώς τους επιτρεπόταν είτε να πληρώσουν για μία επιπλέον θέση εκ των προτέρων και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων, είτε να ζητήσουν μια δωρεάν επιπλέον θέση κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο, η νέα πολιτική δηλώνει ότι οι επιβάτες που χρειάζονται επιπλέον θέση θα πρέπει να την αγοράσουν εκ των προτέρων και δεν υπάρχει εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

«Για να εξασφαλίσουμε επαρκή χώρο, ενημερώνουμε τους πελάτες που χρησιμοποιούν την πολιτική της επιπλέον θέσης ότι πρέπει να την αγοράσουν κατά την κράτηση», ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Southwest υποστηρίζει ότι θα επιστρέψει τα χρήματα για τη δεύτερη θέση μόνο εφόσον η πτήση δεν είναι πλήρης κατά την αναχώρηση και εφόσον τα δύο εισιτήρια έχουν αγοραστεί στην ίδια κράτηση.

Η νέα πολιτική ορίζει επίσης ότι όσοι δεν κλείσουν επιπλέον θέση εκ των προτέρων θα πρέπει να την αγοράσουν στο αεροδρόμιο, με την τιμή να υπολογίζεται ως «περίπτωση walk-up», που ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή του εισιτηρίου τους.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση και η πτήση είναι πλήρης, ο επιβάτης θα μπει σε άλλη πτήση.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των επιβατών μεγαλύτερων μεγεθών. Η Tigress Osborn, εκτελεστική διευθύντρια της Εθνικής Ένωσης για την Προώθηση της Αποδοχής του Υπερβολικού Βάρους, δήλωσε στην Washington Post ότι η νέα πολιτική θα μπορούσε να θέσει οικονομικά εμπόδια σε πολλούς ταξιδιώτες.

«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ότι αυτό θα τους αποτρέψει από το να ταξιδεύουν με αεροπλάνο», δήλωσε η Osborn.

Ο Jason Vaughn, ταξιδιωτικός πράκτορας από το Ορλάντο, που μοιράζεται ταξιδιωτικές συμβουλές για άτομα μεγαλύτερων μεγεθών στον ιστότοπο Fat Travel Tested, δήλωσε ότι η νέα πολιτική θα μπορούσε να κάνει την εμπειρία της πτήσης πιο δύσκολη για όλους.

Η Corinne Fay, υποστηρίκτρια της Southwest Airlines, ανέφερε ότι η νέα πολιτική την απογοήτευσε, καθώς θεωρεί ότι θα την δυσκολέψει οικονομικά.

Όμως, άλλοι χρήστες του Reddit δήλωσαν ότι δεν βλέπουν το πρόβλημα με την πολιτική αυτή, αναφέροντας ότι αν κάποιος χρειάζεται μια επιπλέον θέση, θα πρέπει να την πληρώσει.