Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν άφησαν ελεύθερο τον Αμερικανό κρατούμενο Αμίρ Αμίρι

Μετά την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για υποθέσεις ομήρων, Άνταμ Μπόλερ, στην Καμπούλ, οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν την απελευθέρωση του Αμίρ Αμίρι

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν την Κυριακή (28/09) ότι απελευθέρωσαν τον Αμίρ Αμίρι, έναν Αμερικανό υπήκοο που κρατείτο στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες μετά από την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Καμπούλ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπόλερ είχε μεταβεί στην Καμπούλ για διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές κρατουμένων.

Αυτή η απόφαση θα πρέπει να καταδεικνύει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν με ανάρτηση στο X, επιβεβαιώνοντας ότι ο κρατούμενος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ταλιμπάν ευχαρίστησαν το Κατάρ για τον ρόλο του ως μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Αμίρι.

Ρούμπιο: Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση του Αμερικανού υπηκόου Αμίρ Αμίρι, ο οποίος κρατείτο στο Αφγανιστάν, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να κάνει λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» και δεσμεύτηκε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και άλλων Αμερικανών αιχμαλώτων.

«Ενώ αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, άλλοι Αμερικανοί παραμένουν άδικα κρατούμενοι στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αιχμάλωτοι πολίτες μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρούμπιο.

Ο Αμίρ Αμίρι, ο οποίος κρατούνταν στο Αφγανιστάν από τον Δεκέμβριο του 2024 βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Ντόχα σήμερα το βράδυ, δήλωσε μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος στο Reuters.