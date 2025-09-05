Αγοράκι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του τελεφερίκ Γκλόρια

Ένα 3χρονο αγόρι βρέθηκε ανάμεσα στους επιζώντες από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Γκλόρια στην Πορτογαλία. Σοκάρουν οι μαρτυρίες.

Το θέαμα των τσαλακωμένων βαγονιών στη Λισαβόνα, από τονεκτροχιασμό ενός εμβληματικού τελεφερίκ στο κέντρο της πόλης, προκαλεί σοκ σε κατοίκους και επισκέπτες, που αδυνατούν να πιστέψουν ότι το άλλοτε αγαπημένο μέσο μεταφοράς μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου.

Ανάμεσα στα συντρίμμια και τον πόνο, ένα 3χρονο αγόρι από τη Γερμανία βρέθηκε ανάμεσα στους επιζώντες, ενώ ο πατέρας του φέρεται να είναι μεταξύ των νεκρών.

Η σφοδρή σύγκρουση στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ενώ 20 ακόμα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και η μητέρα του μικρού αγοριού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεκροί είναι υπήκοοι Πορτογαλίας, Νότιας Κορέας, Ελβετίας, Καναδά, Γερμανίας και Ουκρανίας. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα, με την εταιρεία δημοσίων συγκοινωνιών της Λισαβόνας, Carris, να ανακοινώνει ότι όλα τα τελεφερίκ θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο, ενώ ξεκίνησε και ανεξάρτητη έρευνα.

Το βράδυ της Πέμπτης (4/9), σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της Πορτογαλίας παρευρέθηκε στον ναό του Αγίου Δομίνικου σε μια σεμνή τελετή στη μνήμη των θυμάτων. Έξω από την εκκλησία, συγκεντρωμένοι πολίτες ζητούσαν ενδελεχή έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

AP Photo Ana Brigida

«Πρέπει ο κόσμος να νιώθει ασφαλής εδώ», δήλωσε μια γυναίκα, με άλλους να κουνάνε καταφατικά το κεφάλι.

Μία κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο BBC, είπε ότι «ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει» τι συνέβη, περνώντας δίπλα από το σημείο της σύγκρουσης, όπου τα συντρίμμια του τελεφερίκ είναι ακόμα στο έδαφος. «Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.

Πολλοί τουρίστες και ντόπιοι μαζεύτηκαν στο σημείο για να τραβήξουν φωτογραφίες ή απλώς να σταθούν σιωπηλοί και να παρακολουθήσουν. Ένα ζευγάρι από τη Σιγκαπούρη αποκάλυψε ότι είχε προγραμματίσει να ανέβει με το τελεφερίκ την ημέρα του δυστυχήματος, αλλά άλλαξε τα σχέδιά του την τελευταία στιγμή.

«Είναι τρομακτικό… Ποιος ξέρει, μπορεί να ήμασταν κι εμείς μέσα», είπε ένας από τους δύο. «Σου αλλάζει την οπτική για τη ζωή. Δεν περιμένεις ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο».

“Άρχισαν να πηδάνε από τα παράθυρα”

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκεϊρέντο ήταν στο σημείο του δυστυχήματος το βράδυ της Τετάρτης. Όπως λέει, τα όσα είδε την έχουν τραυματίσει ψυχικά. «Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο και έτρεξα αμέσως εκεί», είπε, καθώς το TukTuk της ήταν παρκαρισμένο κοντά.

«Μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα βρέθηκα εκεί. Άνθρωποι άρχισαν να πηδάνε από τα παράθυρα του βαγονιού στο κάτω μέρος του λόφου. Μετά είδα ένα άλλο βαγόνι [πιο πάνω] που ήταν ήδη διαλυμένο. Άρχισα να ανεβαίνω τον λόφο για να βοηθήσω, αλλά όταν έφτασα εκεί, το μόνο που άκουγα ήταν σιωπή».

Η Φιγκεϊρέντο πρόσθεσε πως όταν μαζί με άλλους άρχισαν να σηκώνουν την οροφή του τελεφερίκ, βρήκαν νεκρούς μέσα. Είδε παιδιά να διασώζονται, βοήθησε ανθρώπους με κατάγματα και προσπάθησε να ηρεμήσει όσους βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

AP Photo Armando Franca

«Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ τρομαγμένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω».

Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ στο κάτω μέρος του λόφου, είπε στους δημοσιογράφους ότι νόμιζε πως θα πεθάνει. «Όσα χρόνια κι αν ζήσω ακόμα, δεν πρόκειται να μπω ποτέ ξανά σε τελεφερίκ», είπε.

Παρά τη συγκλονιστική δήλωση της αστυνομίας ότι στους νεκρούς περιλαμβάνονται δύο Καναδοί, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός, δεν έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων.

Εκπρόσωπος του Συνδικάτου Μεταφορών της Πορτογαλίας επιβεβαίωσε ότι ο φύλακας των φρένων του τελεφερίκ, Αντρέ Χόρχε Γκονσάλβες Μάρκες, είναι ένας από τους νεκρούς. Η φιλανθρωπική οργάνωση Santa Casa da Misericórdia, της οποίας οι υπάλληλοι χρησιμοποιούσαν το τελεφερίκ για να πάνε στη δουλειά τους, επιβεβαίωσε ότι τέσσερις από τους εργαζόμενούς της σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.