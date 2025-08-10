Ακόμη 11 νεκροί από υποσιτισμό και 38 από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα βαθαίνει, με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς να αναφέρει 212 θανάτους από υποσιτισμό, ανάμεσά τους 98 παιδιά.

Ο τραγικός απολογισμός από υποσιτισμό στη Γάζα αυξάνεται ραγδαία, ως μια “υπενθύμιση” της ανθρωπιστικής κρίσης που βρίσκεται σε χείριστη κατάσταση. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, άλλοι 11 άνθρωποι πέθαναν από υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 212, εκ των οποίων 98 παιδιά.

Παράλληλα, τουλάχιστον 38 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 491 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ισραήλ φαίνεται πως έχει εγκρίνει νέο σχέδιο που προβλέπει πλήρη στρατιωτικό έλεγχο της Γάζα, με πρώτο βήμα την κατάληψη της Γάζα Σίτι. Όπως μεταδίδει το BBC, η πόλη -όπου ζει περίπου το μισό πληθυσμό της Λωρίδας- θα πρέπει να εκκενωθεί μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, ημερομηνία-ορόσημο καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου.

Η μετακίνηση θα αφορά περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων έχουν ήδη εκτοπιστεί πολλές φορές και ζουν σε σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια. Στόχος είναι η μεταφορά τους προς το αλ-Μαουάσι, μια ήδη υπερπλήρη ζώνη σκηνών στον νότο, με ελάχιστες υποδομές και υγιεινή.

Διεθνής κατακραυγή και εσωτερικές αντιδράσεις

Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονη κριτική από ηγέτες διεθνώς αλλά και αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, ακόμη και από στρατιωτικούς και οικογένειες ομήρων που ανησυχούν για την ασφάλεια των δικών τους. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ απέρριψε τις επικρίσεις, δηλώνοντας ότι «δεν θα κάμψουν την αποφασιστικότητά μας».

Οι ΗΠΑ έχουν κρατήσει πιο ήπια στάση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «είναι σχεδόν αποκλειστικά θέμα του Ισραήλ» το αν θα καταλάβει πλήρως τη Γάζα.

Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι το «χειρότερο σενάριο λιμού» εξελίσσεται ήδη στη Γάζα, με την παροχή βοήθειας να παραμένει πολύ κάτω από τα απαραίτητα επίπεδα. Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει την ύπαρξη λιμού και κατηγορεί τα πρακτορεία του ΟΗΕ για καθυστερήσεις στη διανομή της βοήθειας.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε μία μέρα προσπαθώντας να φτάσουν σε σημεία διανομής τροφίμων. Από τα τέλη Μαΐου, ο ΟΗΕ έχει καταγράψει 1.373 θανάτους Παλαιστινίων που αναζητούσαν βοήθεια, οι περισσότεροι από ισραηλινά πυρά. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για πρόκληση χάους γύρω από τα κέντρα βοήθειας.