Αμαζόνιος: Επιστήμονες ανακάλυψαν το μεγαλύτερο φίδι στον κόσμο

Νέο γιγαντιαίο είδος φιδιού ανακάλυψαν επιστήμονες στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Αν μέχρι σήμερα θεωρούσατε ότι το ανακόντα και τα τρία είδη του είναι τα μεγαλύτερα φίδια στον κόσμο, ήρθε η στιγμή να “ξεκλειδώσει” ένας νέος φόβος, σε περίπτωση που τα ερπετά δεν είναι και το πιο αγαπημένο σας είδος ζώου.

Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ ταξίδεψε στον Αμαζόνιο του Εκουαδόρ για να αναζητήσει το μέχρι πρότινος μη καταγεγραμμένο βόρειο πράσινο ανακόντα (Eunectes akayima), μετά από πρόσκληση του λαού Waorani να παρατηρήσουν ανακόντα που “φημολογείται ότι είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει”, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η ομάδα ακολούθησε τους κυνηγούς σε μια 10ήμερη αποστολή στην περιοχή Bameno της επικράτειας Baihuaeri Waorani, προτού κωπηλατήσουν στο σύστημα του ποταμού για να “βρουν αρκετές ανακόντες να παραμονεύουν στα ρηχά αναζητώντας το επόμενό τους θήραμα”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο καθηγητής Bryan Fry, βιολόγος από το Πανεπιστήμιο του Queensland, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας.

Οι ανακόντες είναι γιγαντιαία, μη δηλητηριώδη φίδια που βρίσκονται μέσα ή κοντά στο νερό σε θερμά μέρη της Νότιας Αμερικής.

“Το μέγεθος αυτών των υπέροχων πλασμάτων ήταν απίστευτο – ένα θηλυκό ανακόντα που συναντήσαμε είχε το εκπληκτικό μήκος των 6,3 μέτρων“, δήλωσε ο Fry για την ανακάλυψη της ομάδας του, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την επερχόμενη σειρά του National Geographic “Pole to Pole with Will Smith”.

Η ομάδα είπε επίσης ότι είχε ακούσει ανεπίσημα στοιχεία ότι φίδια ύψους 7,5 μέτρων (24,6 πόδια) και 500 κιλών (1.100 λίβρες) είχαν εντοπιστεί στην περιοχή.

Τα πράσινα ανακόντα είναι τα βαρύτερα φίδια στον κόσμο, σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο σημειώνει ότι το βαρύτερο άτομο που έχει καταγραφεί ποτέ ζύγιζε 227 κιλά. Είχε μήκος 8,43 μέτρα (27,7 πόδια) και πλάτος 1,11 μέτρα (3,6 πόδια).

Όμως, οι ειδικοί που μελετούν τα συγκεκριμένα φίδια ανακάλυψαν ότι το νέο είδος του βόρειου πράσινου ανακόντα διαφοροποιήθηκε από το νότιο πράσινο ανακόντα πριν από σχεδόν 10 εκατομμύρια χρόνια και διαφέρουν γενετικά κατά 5,5%.

“Είναι αρκετά σημαντικό και για να το θέσουμε σε προοπτική, οι άνθρωποι διαφέρουν από τους χιμπατζήδες μόνο κατά περίπου 2%“, δήλωσε ο Fry. Τα ευρήματα περιγράφονται στο περιοδικό MDPI Diversity.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το BBC, η ομάδα ξεκίνησε να συγκρίνει τη γενετική του πράσινου ανακόντα με άλλα δείγματα αλλού για να το αξιολογήσει ως είδος – δείκτη για την υγεία των οικοσυστημάτων και προειδοποίησε ότι ο Αμαζόνιος αντιμετωπίζει πολυάριθμες απειλές.

“Η αποψίλωση της λεκάνης του Αμαζονίου από την επέκταση της γεωργίας έχει οδηγήσει σε απώλεια οικοτόπων της τάξης του 20-31%, η οποία μπορεί να επηρεάσει έως και το 40% των δασών της μέχρι το 2050”, δήλωσε ο Fry. Η υποβάθμιση των οικοτόπων, οι δασικές πυρκαγιές, η ξηρασία και η κλιματική αλλαγή απειλούν σπάνια είδη, όπως οι ανακόντες, που υπάρχουν σε τέτοια σπάνια οικοσυστήματα, πρόσθεσε.