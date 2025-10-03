Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία: Χιλιάδες στους δρόμους για το μπλοκάρισμα του Global Sumud Flotilla

Τους δρόμους των ιταλικών πόλεων κατακλύζουν οι διαδηλωτές στην Ιταλία στο πλαίσιο της γενικής απεργίας των συνδικάτων Cgil και Usb σε συμπαράσταση προς τα μέλη του Global Sumud Flotilla

Τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Ιταλίας, Cgil και Usb, προχώρησαν στην κήρυξη απεργίας σήμερα για όλο το εικοσιτετράωρο, μετά την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων και την κατάληψη των πλοίων του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Οι απεργοί στέκονται στο πλευρό των ακτιβιστών που κρατούνται από το Ισραήλ μετά την κατάληψη των πλοίων τους και καταδικάζουν την αναχαίτισή του.

AP Photo/Alessandra Tarantino

«Η ένοπλη επίθεση η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου κατά μη στρατιωτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες αποτελεί σοβαρότατο συμβάν: πρόκειται για άμεση απειλή κατά της ακεραιότητας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των εθελοντών που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή», υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους τα ιταλικά συνδικάτα Cgil και Usb.

AP Photo/Alessandra Tarantino

Η κινητοποίηση αφορά όλο τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: από τα τοπικά μαζικής μεταφοράς, μέχρι την δημόσια διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, τις αερομεταφορές και τα τρένα.

Χθες Πέμπτη το απόγευμα η Ιταλική Ρυθμιστική Επιτροπή έκρινε ότι η απεργία του συνδικάτου Cgil δεν σέβεται τον ισχύοντα κανονισμό, διότι προκηρύχθηκε μόνον πριν από σαράντα οκτώ ώρες.

AP Photo/Luca Bruno

Ο γραμματέας της συνδικαλιστικής οργάνωσης όμως Μαουρίτσιο Λαντίνι απάντησε ότι πρόκειται να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής και ότι η απεργία δεν πρόκειται να ανασταλεί.

AP Photo/Luca Bruno

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι βουλευτές και ο γερουσιαστής που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla

Οι τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flotilla, αφέθηκαν ελεύθεροι και θα επιστρέψουν σήμερα στην Ιταλία.

AP Photo/Luca Bruno

Πρόκειται για τον κεντροαριστερό βουλευτή Αρτούρο Σκότο, την ευρωβουλευτή του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Αναλίζα Κοράντο, για τον γερουσιαστή των Πέντε Αστέρων Μάρκο Κροάτι και την ευρωβουλευτή των οικολόγων Μπενεντέτα Σκουντέρι.

Πρόκειται να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και να επιβιβαστούν, εντός της ημέρας, σε πτήση με προορισμό τη Ρώμη.