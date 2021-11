Aποκαλύφθηκε η λογική του "ανοιχτά τα μπαρ, χωρίς μουσική"

To Mάρτιο του 2020, μια χορωδία στην Ουάσινγκτον έκανε πρόβα για δυόμιση ώρες. Λίγες ημέρες μετά, αυτή η συνάντηση έγινε το πρώτο γεγονός 'υπερδιάδοσης' του Covid-19 στις ΗΠΑ -που κατεγράφη επισήμως. Είχε δημιουργήσει την πρώτη απορία για τη σχέση του τραγουδιού και των εκπομπών σωματιδίων του ιού SARS-CoV-2. Δυο μήνες αργότερα, το CDC (Centers for Disease Control and Prevention) δημοσίευσε αναφορά στην οποία περιγράφηκε λεπτομερώς ότι μόνο ένα εκ των ατόμων που ήταν μέλη της χορωδίας, είχε συμπτώματα κορονοϊού. Μόλυνε 33 από τους 61 συναδέλφους του. Τρεις νοσηλεύτηκαν και δυο έχασαν τη ζωή τους.

Πλέον είναι γνωστό πως τα αερομεταφερόμενα μολυσμένα σωματίδια αερολύματος παίζουν μεγάλο ρόλο στη μετάδοση του ιού. Η μετάδοση φαίνεται να εξαρτάται από τον όγκο της αναπνοής ενός ατόμου -δηλαδή, την ένταση με την οποία μιλάει ή τραγουδάει. Όπως αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στο Environmental Science and Technology Letters αναφέρει πως το φύλο (αρσενικό ή θηλυκό) μπορεί να αποτελεί παράγοντα σε αυτήν την εξίσωση.

Ο John Volckens, επιστήμονας αερολύματος και καθηγητής στο Colorado School of Public Health του Colorado State University, εξήγησε στο Salon πώς προέκυψε η ιδέα για τη συγκεκριμένη μελέτη, όταν συνάντησε τον Dan Goble, διευθυντή του CSU School of Music, Theatre and Dance.

“Μου μιλούσε για το πώς είχε κλείσει όλη η βιομηχανία των τεχνών και του θεάματος, πριν του πω ότι ενδεχομένως να μπορώ να βοηθήσω” ως προς τον εντοπισμό και την εξήγηση του λόγου. Όπως είπε, η πρώτη πρόκληση ήταν να καταλάβει πώς μπορεί να μετρήσει τι βγαίνει από το στόμα καθενός (να ποσοτικοποιήσει την αναπνοή διαφορετικών δραστηριοτήτων -όπως το τραγούδι ή η ομιλία κλπ). Η επόμενη ερώτηση ήταν “πώς μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις εκπομπές ή να κάνουμε με ασφάλεια αυτές τις δραστηριότητες”.

Tα σωματίδια είναι 77% περισσότερα όταν τραγουδάμε, από όταν μιλάμε

Αφότου μάζεψε 100.000 δολάρια, με την ομάδα του έφτιαξαν ένα θάλαμο δοκιμών αναπνευστικών σωματιδίων. Εκεί μπήκαν 100 εθελοντές -ηλικίας από 12 έως 61 χρόνων- που μιλούσαν, τραγουδούσαν, έπαιζαν όργανα και ειδικός εξοπλισμός μετρούσε τα σωματίδια αερολύματος που παρήγαγαν. Κάποιοι φορούσαν μάσκες, άλλοι όχι. Το αποτέλεσμα των μετρήσεων επιβεβαίωσε την υποψία που υπήρχε: αυτή που ήθελε το τραγούδι να παράγει περισσότερα σωματίδια. Είναι 77% περισσότερα από όταν μιλάμε. Μετά οι επιστήμονες ασχολήθηκαν με τις εκπομπές που έκανε κάθε φύλο και ηλικία.

Διαπιστώθηκε πως οι ενήλικες παρήγαγαν 62% περισσότερα σωματίδια αερολύματος από τα παιδιά και οι άνδρες περισσότερα από τις γυναίκες -κατά 30%. “Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνδρες έχουν μεγαλύτερους πνεύμονες και ότι μπορούν να μεταδώσουν πιο αποτελεσματικά τον ιό”. Ο Volckens τόνισε ότι αυτό ήταν μόνο ένα κομμάτι του παζλ, εν τούτοις ως πληροφορία μπορεί να ενημερώσει για μελλοντικές προφυλάξεις που λαμβάνονται, για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Όταν ένας άνδρας φταρνίζεται εκπέμπει 30% περισσότερα σωματίδια αερολύματος από μια γυναίκα. SHUTTERSTOCK

Τόνισε ότι “αν υπολογίσετε πόσο CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) βγαίνει σε ένα πάρτι και μετρήσετε το πόσο δυνατά ένας άνθρωπος φωνάζει, οι διαφορές μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, αλλά και αυτές μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών εξαφανίζονται”. Αν κάποιος θέλει να μετρήσει τα επίπεδα CO2 και τα επίπεδα έντασης, κατά τη διάρκεια ομιλίας σε εσωτερικό χώρο, θα ήταν μια καλή μέτρηση για να υπολογιστεί “ο πρόχειρος δείκτης κινδύνου μόλυνσης” στα events. Για περαιτέρω διαπιστώσεις, χρειάζεται περισσότερη μελέτη.

Ακόμα παραμένει άγνωστο πόσα σωματίδια του ιού πρέπει να εισπνεύσει κάποιος, για να ασθενήσει. “Αν μάθουμε τη μολυσματική δόση μπορούμε να αρχίσουμε να υπολογίζουμε πράγματα, όπως η απόσταση, οι ρυθμοί εξαερισμού και ο χρόνος έκθεσης, με μεγαλύτερη βεβαιότητα -ώστε να παρέχουμε καλύτερη καθοδήγηση”.

