Αργεντινή: Διαδηλωτές πήραν με τις πέτρες τον πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι

Πέτρες και μπουκάλια εκτόξευσαν διαδηλωτές κατά του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι στην διάρκεια επίσκεψης στην πόλη Λόμας δε Ζαμόρα.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες την Τετάρτη κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας κοντά στην πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες, από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για σκάνδαλο διαφθοράς.

Ο πρόεδρος της χώρας, τον οποίο απομάκρυναν άμεσα οι άνδρες ασφαλείας του, δεν τραυματίστηκε, παρά την επίθεση που δέχθηκε η αυτοκινητοπομπή του, όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο προεδρικός εκπρόσωπος Μανουέλ Αντόρνι.

Ο Μιλέι, που πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, βρισκόταν στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος και χαιρετούσε υποστηρικτές του στην πόλη Λόμας δε Ζαμόρα, 20 χιλιόμετρα νότια του Μπουένος Άιρες, όταν διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν φυτά, πέτρες και μπουκάλια προς το όχημά του.

Το όχημα, που μετέφερε τον πρόεδρο, την αδελφή του Καρίνα Μιλέι και άλλους αξιωματούχους, αποχώρησε γρήγορα από το σημείο.

Αμέσως μετά, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του προέδρου.

Οι ταραχές ξέσπασαν εν μέσω σκανδάλου στην Αργεντινή που αφορά καταγγελίες διαφθοράς στον δημόσιο οργανισμό αναπηρίας, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η αδελφή του προέδρου, Καρίνα Μιλέι, που έχει καθοριστικό ρόλο στο προεδρικό επιτελείο.

«Ο Μιλέι ήρθε να προκαλέσει. Και όπως ήταν φυσικό, αναγκάστηκε να φύγει», δήλωσε ο Ραμόν, ένας κάτοικος της περιοχής, χαρακτηρίζοντας τη Λόμας δε Ζαμόρα ως προπύργιο της αντιπολίτευσης.

Αντίθετα, ο ειδικός επικοινωνίας Αριέλ Φεράρι, που υποστηρίζει τον πρόεδρο, είπε ότι πήγε εκεί για να «υπερασπιστεί τις ιδέες του Χαβιέ Μιλέι … για να ελευθερώσει τη Λατινική Αμερική και ολόκληρο τον κόσμο από τις σοσιαλιστικές, μαρξιστικές ιδέες που ποτέ δεν λειτούργησαν».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο πρόεδρος είχε τοποθετηθεί για το σκάνδαλο που ξέσπασε μετά τη διαρροή ηχητικών καταγραφών από τον πρώην επικεφαλής του οργανισμού αναπηρίας, Ντιέγκο Σπανούολο.

Στις ηχογραφήσεις, που έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ της Αργεντινής εδώ και ημέρες, ο Σπανούολο ισχυριζόταν ότι η Καρίνα Μιλέι υπεξαίρεσε κονδύλια που προορίζονταν για άτομα με αναπηρία.

Ο πρόεδρος Μιλέι, την Τετάρτη, έσπασε τη σιωπή του για την υπόθεση:

«Όσα λέει [ο Σπανούολο] είναι ψέματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Λόμας δε Ζαμόρα, προτού ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις, προσθέτοντας: «Θα τον οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και θα αποδείξουμε ότι ψεύδεται».

Το επεισόδιο ανέδειξε τον εν δυνάμει καταστροφικό χαρακτήρα του σκανδάλου για τον Μιλέι, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Η κάλπη θα αποτελέσει το πρώτο μεγάλο τεστ για τη δημοφιλία του, αφότου ανέλαβε την προεδρία τον Δεκέμβριο του 2023 με την υπόσχεση να αναστήσει την κλυδωνιζόμενη οικονομία της Αργεντινής.