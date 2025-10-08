Αργεντινή: Ποινές 10 και 8 ετών για τους δράστες της απόπειρας δολοφονίας Κριστίνα Κίρχνερ

Ποινές κάθειρξης 10 και 8 ετών επιβλήθηκαν στους δύο δράστες της απόπειρας δολοφονίας της πρώην προέδρου της Αργεντινής Κριστίνα Κίρχνερ, η οποία είχε σοκάρει τη χώρα.

Ο Φερνάντο Σαμπάγκ Μοντιέλ, 38 ετών, που επιμένει ότι έδρασε μόνος, με κίνητρο την προσωπική απέχθειά του για την κεντροαριστερή πρώην πρόεδρο, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις. Σε αυτήν την ποινή θα προστεθούν τα τέσσερα χρόνια φυλάκισης που του επιβλήθηκαν από άλλο δικαστήριο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η συγκατηγορούμενή του, σύντροφός του την εποχή των γεγονότων, η Μπρέντα Ουλιάρτε, 26 ετών, καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών ως συνεργός του.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο φίλος του ζεύγους Νίκολας Γκαμπριέλ Καρίσο, που είχε αφεθεί ελεύθερος έπειτα από τρία χρόνια προφυλάκισης, απαλλάχθηκε των κατηγοριών.

Οι εισαγγελικές αρχές ζητούσαν να επιβληθούν ποινές κάθειρξης 15 και 14 ετών στον Μοντιέλ και την Ουλιάρτε.

Η επίθεση που σόκαρε τη χώρα

Η επίθεση εναντίον της Κίρχνερ, που τότε ήταν αντιπρόεδρος της χώρας, σόκαρε την Αργεντινή. Το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου 2022 ο Σαμπάγκ Μοντιέλ αναμίχθηκε με ένα μικρό πλήθος υποστηρικτών της Κίρχνερ που είχαν πάει να την χαιρετίσουν έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε.

Ο 38χρονος την σημάδεψε με ένα πιστόλι των 32 χιλιοστών, ενώ βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου. Μολονότι πάτησε τη σκανδάλη, το όπλο έπαθε εμπλοκή. Οι παριστάμενοι ακινητοποίησαν τον δράστη.

Όταν πήρε τον λόγο, λίγο πριν ανακοινωθεί η ετυμηγορία, ο κατηγορούμενος επανέλαβε ότι έδρασε μόνος, «χωρίς να τον χρηματοδοτήσει» κανείς. Στην έναρξη της δίκης είχε δηλώσει ότι ενήργησε με αφορμή το μίσος του για την Κίρχνερ, την οποία χαρακτήρισε «διεφθαρμένη, που κλέβει και βλάπτει την κοινωνία». Ο ίδιος επέμεινε ότι είναι «απολιτικός» και με την πράξη του δεν σκόπευε να ωφελήσει «κανέναν πολιτικό».

Η ίδια η Κριστίνα Κίρχνερ, όταν κατέθεσε τον Αύγουστο του 2024, εξέφρασε τη λύπη της επειδή δικάζονται μόνο οι αυτουργοί της επίθεσης αλλά «οι ιδεολόγοι και οι χρηματοδότες προστατεύονται». Άφησε πολλές φορές να εννοηθεί ότι υπήρξε χρηματοδότηση του δράστη από τη δεξιά και από συνεργάτες του διαδόχου της στην προεδρία, του Μαουρίσιο Μάκρι (2015-19).