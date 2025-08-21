Άθλια παράσταση Νετανιάχου για τη Γάζα – Τον διέψευσε το ίδιο το γραφείο του

Σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα επέλεξε να μιλήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την κατάληψη της Πόλης και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τους ομήρους. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα το ίδιο του το γραφείο τον διέψευσε.

Με μήνυμά του, το βράδυ της Πέμπτης (21/08), ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε στη Διοίκηση της Γάζας για να εγκρίνει τα στρατιωτικά σχέδια που αφορούν την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, σχέδιο που πλέον παίρνει σάρκα και οστά την ώρα που χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την περιοχή.

Μιλώντας σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα, ισχυρίστηκε πως έχει δώσει εντολή να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και για τον τερματισμό του πολέμου «με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ. Αυτά τα δύο – η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων – πάνε χέρι χέρι», υπογράμμισε.

Πάντως, στο σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε σε ποιον έδωσε την εντολή και απέφυγε για ακόμη μία φορά να σχολιάσει εάν το Ισραήλ θα αποδεχθεί την πρόταση για μια σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, την οποία η Χαμάς είχε αποδεχθεί τη Δευτέρα.

Μετά την ανακοίνωσή του, δε, το γραφείο του τον εξέθεσε λέγοντας ότι «σε αυτή τη φάση» δεν υπάρχουν σχέδια αποστολής ισραηλινής αντιπροσωπείας στο Κατάρ ή την Αίγυπτο για συνομιλίες.

Όπως ήταν επόμενο, στο εσωτερικό δημιουργήθηκαν νέα ερωτήματα και αντιδράσεις για τις -κενές περιεχομένου- δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αναγκάζοντας το γραφείο του να επανέλθει με νέα δήλωση.

Σε αυτή, η οποία αποδίδεται σε ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, επισημαίνεται πως ο πρωθυπουργός θα διατάξει την αποστολή ισραηλινής αντιπροσωπείας για συνομιλίες μόλις καθοριστεί η τοποθεσία των διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ προειδοποιεί νοσοκομεία και ΜΚΟ να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα της Γάζας

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως άρχισε να προειδοποιεί τα νοσοκομεία και τις διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο, πριν από μία επιχείρηση που προβλέπεται να διεξαχθεί με στόχο τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της.

“Στο πλαίσιο των προετοιμασιών (…) για την ασφάλεια των πληθυσμών, αξιωματικοί (…) εξέδωσαν αρχικές προειδοποιητικές εντολές πριν από δύο ημέρες (την Τρίτη) προς ιατρικούς φορείς και διεθνείς οργανώσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να προετοιμάσουν την οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας”, εξηγεί σε ένα δελτίο Τύπου ο στρατός.

Ο στρατός διευκρίνισε μάλιστα “πως ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να προσαρμοστούν οι νοσοκομειακές υποδομές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, με στόχο να υποδέχονται τους ασθενείς και τους τραυματίες, αυξάνοντας την είσοδο των αναγκαίων ιατρικών εξοπλισμών” στη Γάζα.

Βάσει της ανακοίνωσης, οι στρατιωτικοί επισημαίνουν πως προειδοποιούν τους εν λόγω φορείς ότι “σχετικά με το ενδεχόμενο της εισόδου του στρατού στη πόλη της Γάζας, θα υπάρξει πλήρης εκκένωση της Γάζας προς το νότιο τμήμα του θύλακα”.

“Αυτό καθιστά αναγκαίο να προετοιμάσετε ένα σχέδιο για να μεταφέρετε το ιατρικό υλικό από τον βορρά στον νότο, προκειμένου να μπορέσετε να παράσχετε φροντίδα σε όλους τους ασθενείς στο νότιο τμήμα και να προετοιμάσετε τα νοσοκομεία να υποδεχθούν τους ασθενείς που έρχονται από τον βορρά”, συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

“Θα σας παράσχουμε ένα μέρος για να επιχειρείτε, είτε πρόκειται για ένα νοσοκομείο εκστρατείας είτε για κάθε άλλου είδους νοσοκομείο”.