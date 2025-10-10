Axios: Ο Τραμπ συγκαλεί διεθνή σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Δημοσίευμα του Axios αναφέρει πως ο Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αίγυπτο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει μια διεθνή σύνοδο για τη Γάζα κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι ηγέτες ή υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας, ανέφεραν αυτές οι πηγές.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται να παραστεί προς το παρόν, ενώ η συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανή.

Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη για το σχέδιο ειρήνης της Γάζας του Ντόναλντ Τραμπ, με τα δύσκολα θέματα που αφορούν τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση, να παραμένουν ακόμα ανοιχτά και να απαιτούν συμφωνία.

Σύμφωνα με τις πηγές, η σύνοδος οργανώνεται από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος έχει ήδη επικοινωνήσει με αρκετούς Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες, προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ενώ θα συναντήσει και οικογένειες των ομήρων. “Μου ζήτησαν να μιλήσω στην Κνέσετ και… συμφώνησα εφόσον θα το ήθελαν”, είπε ο ίδιος χθες σε δημοσιογράφους.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Σίσι και να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής μαζί με τους άλλους εγγυητές της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα: Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα το πρωί της Τρίτης, αλλά ενδέχεται να μεταφερθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πηγές, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου έλαβαν χώρα οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.