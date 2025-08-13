Διάσκεψη ΕΕ – Τραμπ ενόψει του ραντεβού με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Διάσκεψη με Τραμπ και Βανς θα έχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ενόψει της συνόδου του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν. Στο Βερολίνο ο Ζελένσκι.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνομιλήσουν σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον αντιπρόεδρό του, Τζ. Ντι. Βανς, προκειμένου να συντονιστούν ενόψει της συνόδου κορυφής της Παρασκευής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η διάσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος).

Την «Ομάδα Ευρώπη» θα εκπροσωπήσουν ο οικοδεσπότης, καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Μαζί τους θα είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, καθώς και ο γνωστός για τις στενές επαφές του με τον Τραμπ, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Στη συνομιλία θα συμμετάσχει, επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, σε ακόμη μία ένδειξη ενότητας με τους εταίρους του, όχι μόνο θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη, αλλά θα βρεθεί και ο ίδιος στο Βερολίνο, δίπλα στον οικοδεσπότη.

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα «εργάζεται από το Βερολίνο» σήμερα, συμμετέχοντας δια ζώσης με τον Μερτς στην επικοινωνία με τον Τραμπ και τον Βανς.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται, επίσης, να έχουν ξεχωριστή κατ’ ιδίαν συνάντηση, σε μια ακόμη ένδειξη στήριξης από τον Γερμανό καγκελάριο.

Στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο τις διπλωματικές διεργασίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ενημερώνουν κυβερνητικές πηγές.

AP Photo/Markus Schreiber

H γερμανική εφημερίδα Bild ανακοίνωσε πρώτη, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές, την επίσκεψη αυτή, η οποία γίνεται καθώς ο Μερτς φιλοξενεί μια σειρά τηλεδιασκέψεων ενόψει της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Η Ουκρανία ελπίζει οι τηλεδιασκέψεις αυτές να εξυπηρετήσουν –τουλάχιστον εν μέρει– ως ευρωπαϊκό αντίβαρο στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, καθώς ο Ζελένσκι και οι υποστηρικτές του προσπαθούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο τα συμφέροντα του Κιέβου να θυσιαστούν στον βωμό της αναζήτησης εκεχειρίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του να ασκήσουν πιέσεις στη Μόσχα και να αποτρέψουν οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας, πριν τις συνομιλίες.

«Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη ειρήνη. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση από την πλευρά της Ρωσίας», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

«Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να δώσουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.