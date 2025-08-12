Στο Άνκορατζ της Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν την Παρασκευή

Η κρίσιμη συνάντησητου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή, θα γίνει στο Άνκορατζ της Αλάσκα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Στο Άνκορατζ της Αλάσκα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή 15 Αυγούσττου, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, αναφέροντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Άνκορατζ για να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να «σταματήσει τις δολοφονίες».

Όταν ρωτήθηκε πώς θα αξιολογήσει ο Τραμπ την επιτυχία της συνάντησής του με τον Πούτιν, η Λέβιτ απάντησε ότι δεν θα κάνει υποθέσεις και ότι ο πρόεδρος θα μιλήσει στα ΜΜΕ μετά τη συνάντηση.

Τόνισε ότι πρόκειται για μια «άσκηση ακρόασης» για τον πρόεδρο.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα για τη σύνοδο Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή «είναι ακόμη υπό διαμόρφωση».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την – όπως φάνηκε – τυχαία δήλωση του Τραμπ ότι θα επισκεφθεί σύντομα τη Ρωσία, η Λέβιτ απάντησε ότι «ίσως υπάρχουν σχέδια» για μελλοντικό ταξίδι του στη Ρωσία, αλλά διευκρίνισε ότι η συνάντηση με τον Πούτιν θα γίνει στην Αλάσκα, πολιτεία των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άνκορατζ (Anchorage) είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, αν και δεν είναι η πρωτεύουσα (η πρωτεύουσα είναι η Τζούνο). Παρόλα αυτά, αποτελεί το κύριο οικονομικό, συγκοινωνιακό και πολιτιστικό κέντρο της πολιτείας.

Βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό τμήμα της Αλάσκας, στον κόλπο του Cook Inlet.

Ο πληθυσμός του είναι περίπου 290.000 κάτοικοι, δηλαδή σχεδόν το 40% του συνόλου της Αλάσκας.