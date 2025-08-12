Κόσμος Ντόναλντ Τραμπ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν την Παρασκευή

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν. Εικόνα Αρχείου AP

Η κρίσιμη συνάντησητου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή, θα γίνει στο Άνκορατζ της Αλάσκα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Στο Άνκορατζ της Αλάσκα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή 15 Αυγούσττου, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, αναφέροντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Άνκορατζ για να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να «σταματήσει τις δολοφονίες».

Όταν ρωτήθηκε πώς θα αξιολογήσει ο Τραμπ την επιτυχία της συνάντησής του με τον Πούτιν, η Λέβιτ απάντησε ότι δεν θα κάνει υποθέσεις και ότι ο πρόεδρος θα μιλήσει στα ΜΜΕ μετά τη συνάντηση.

Τόνισε ότι πρόκειται για μια «άσκηση ακρόασης» για τον πρόεδρο.

Η Λέβιτ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα για τη σύνοδο Τραμπ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή «είναι ακόμη υπό διαμόρφωση».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την όπως φάνηκε τυχαία δήλωση του Τραμπ ότι θα επισκεφθεί σύντομα τη Ρωσία, η Λέβιτ απάντησε ότι «ίσως υπάρχουν σχέδια» για μελλοντικό ταξίδι του στη Ρωσία, αλλά διευκρίνισε ότι η συνάντηση με τον Πούτιν θα γίνει στην Αλάσκα, πολιτεία των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άνκορατζ (Anchorage) είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, αν και δεν είναι η πρωτεύουσα (η πρωτεύουσα είναι η Τζούνο). Παρόλα αυτά, αποτελεί το κύριο οικονομικό, συγκοινωνιακό και πολιτιστικό κέντρο της πολιτείας.

Βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό τμήμα της Αλάσκας, στον κόλπο του Cook Inlet.

Ο πληθυσμός του είναι περίπου 290.000 κάτοικοι, δηλαδή σχεδόν το 40% του συνόλου της Αλάσκας.

