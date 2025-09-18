Diella: Το ρομπότ – υπουργός του Ράμα έφερε χάος στη Βουλή της Αλβανίας

Μια νέα υπουργός στην Αλβανία αναλαμβάνει τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, με την πρόταση του Έντι Ράμα τη θέση αυτή να αναλάβει ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη, να προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στο Κοινοβούλιο.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν (για ακόμη μια φορά) στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας, με αντικείμενο διαμάχης τη Diella, το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ της χώρα, η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου, με δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό πάνω από το κεφάλι του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο τελευταίος επρόκειτο να παρουσιάσει το ρομπότ, το οποίο μίλησε στην Ολομέλεια μέσω οθόνης, ενώ στη συνέχεια η συνεδρίαση διεκόπη.

Diella: Το ρομπότ που θα σκανάρει τους δημόσιους διαγωνισμούς

Προ ημερών, ο Ράμα δήλωσε ότι η Diella θα διαχειρίζεται όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς.

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης» επεσήμανε κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την παρουσίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου του. Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα είναι 100% απαλλαγμένοι από φαινόμενα διαφθοράς».

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που ειδικοί θεωρούν ότι είναι κόμβος για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν χρήματα από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε όλον τον κόσμο, και όπου η διαφθορά φτάνει στα κλιμάκια της εξουσίας.

Αυτή η εικόνα έχει περιπλέξει την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την οποία ο Ράμα θέλει να επιτύχει έως το 2030.

Η κυβέρνηση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να υπάρχει για την Diella, ούτε αναφέρθηκε στους κινδύνους ότι κάποιος θα μπορούσε να χειραγωγήσει το A.I. bot.

Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός TN στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του Δημοσίου. Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Η ομιλία της AI υπουργού και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

«Το Σύνταγμα μιλά για θεσμούς που υπηρετούν τον λαό. Δεν μιλά για χρωμοσώματα, σάρκα ή αίμα» δήλωσε το ρομπότ κατά την τρίλεπτη ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε από δύο μεγάλες οθόνες. «Μιλά για καθήκοντα, υπευθυνότητα, διαφάνεια, αδιάκριτη εξυπηρέτηση» πρόσθεσε.

«Σας διαβεβαιώνω ότι ενσαρκώνω αυτές τις αξίες με την ίδια αυστηρότητα, όπως κάθε συνάδελφός μου (σ.σ. υπουργός), ίσως και περισσότερο» συμπλήρωσε.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης είναι εξαιρετικά επικριτικοί για το AI bot και πιστεύουν ότι είναι στην πραγματικότητα ένας τρόπος για την κυβέρνηση να καλύψει τα φαινόμενα διαφθοράς. Κάποιοι εξ αυτών χτύπησαν το χέρι τους πάνω στα έδρανα, πιέζοντας τον πρόεδρο να διακόψει τη συζήτηση για το κυβερνητικό πρόγραμμα. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μετά από 25 λεπτά.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μποϊκόταραν επίσης την ψηφοφορία για την κυβερνητική πρωτοβουλία, ωστόσο πέρασε κανονικά με 82 ψήφους υπέρ στην 140μελή Βουλή.

«Δεν ήρθα εδώ για να αντικαταστήσω ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω» δήλωσε το bot στην ομιλία του προς τη Βουλή. «Αλήθεια, δεν έχω υπηκοότητα, αλλά δεν έχω και προσωπικές φιλοδοξίες ή συμφέροντα».