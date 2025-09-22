Καραβάνια εκτοπισμένων εγκαταλείπουν τη Γάζα – Η δραματική έξοδος προς τον νότο

Κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν οι Παλαιστίνιοι την πόλη της Γάζας μετά την επιχείρηση κατάληψης από το Ισραήλ. Δεκάδες νεκροί σε 48 ώρες.

Δραματικές είναι οι στιγμές που εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου χιλιάδες εκτοπισμένοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας υπό την απειλή των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η παραλιακή οδός, που έχει μετατραπεί σε οδό διαφυγής, είναι γεμάτη αυτοκίνητα, φορτηγά αλλά και κάρα με γαϊδούρια, φορτωμένα με έπιπλα και προσωπικά αντικείμενα.

Η πορεία προς τον νότο είναι γεμάτη δυσκολίες: οχήματα ακινητοποιούνται από βλάβες ή έλλειψη καυσίμων, οικογένειες σπρώχνουν με τα χέρια ή ρυμουλκούν άλλα αυτοκίνητα, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που κοιμούνται στην άκρη του δρόμου. Για τους εκτοπισμένους, η μετακίνηση δεν σημαίνει ασφάλεια, αλλά μια προσπάθεια απομάκρυνσης από τις περιοχές των σφοδρών επιθέσεων προς τα λεγόμενα «ανθρωπιστικά σημεία» που στερούνται ωστόσο στοιχειωδών υποδομών.

AP Abdel Kareem Hana

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από την Πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ισραηλινού στρατού. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν πεζοί, μη μπορώντας να αντέξουν οικονομικά το κόστος μεταφοράς για το μεγάλο ταξίδι προς τον νότο. Ειδικοί σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας προειδοποιούν ότι ο μαζικός αναγκαστικός εκτοπισμός θα επιδεινώσει περαιτέρω τις ήδη τραγικές συνθήκες στη Γάζα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με λιμό.

AP Abdel Kareem Hana

Ο ΟΗΕ ανέφερε την Πέμπτη ότι, παρά την εντατικοποίηση της στρατιωτικής εκστρατείας, το Ισραήλ συνεχίζει να επιβάλλει περιορισμούς στην είσοδο βοήθειας στη Γάζα. «Οι ευκαιρίες για να υποστηριχθούν οι λιμοκτονούντες άνθρωποι μπλοκάρονται συστηματικά. Κάθε εβδομάδα επιβάλλονται νέοι περιορισμοί», σημείωσε το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA).

AP Abdel Kareem Hana

Συνεχίζονται η ισραηλινής επιχείρηση κατάληψης της Γάζας – Ανηλεείς βομβαρδισμοί

Την ίδια ώρα, αδιάκοποι είναι οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Γάζα, με την πόλη να έχει πια ισοπεδωθεί.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιους στη Λωρίδα από τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9), ανάμεσά τους επτά άτομα στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στους συναδέλφους μας στο Al Jazeera Arabic.

Οι τελευταίοι θάνατοι καταγράφηκαν από το Νοσοκομείο Μαρτύρων Αλ-Άκσα στην πόλη Ντεΐρ ελ-Μπαλά, όπου μεταφέρθηκαν δύο σοροί και τραυματισμένα άτομα μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε σκηνή εκτοπισμένων στην περιοχή αλ-Σαουάρχα, νοτιοδυτικά του Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα.

Παράλληλα, δύο άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση με drone στη γειτονιά Ταλ αλ-Χάουα, νοτιοδυτικά της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με πηγές έκτακτης ανάγκης και ασθενοφόρων που μίλησαν στο Al Jazeera.

Εχθές Σάββατο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα μόνο πλήγμα εναντίον πολυκατοικίας στη νότια Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας του νοσοκομείου αλ-Σίφα. Άλλη επίθεση σκότωσε τουλάχιστον οκτώ Παλαιστινίους στον προσφυγικό καταυλισμό Μπουρέιτζ, στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με το νοσοκομείο αλ-Άουντα.

Ωστόσο, η ένταση επεκτείνεται και πέρα από τη Γάζα. Στη νότια λιβανική πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, ισραηλινή επίθεση προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ανάμεσά τους τρία παιδιά, παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο Νοέμβριο.