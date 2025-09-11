ΕΕ: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο SAFE κατέθεσε η Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το ενδιαφέρον της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

Επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης κατέθεσε η Τουρκία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το ενδιαφέρον της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

«Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τομά Ρένιε. Επικαλούμενος λόγους εμπιστευτικότητας, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να εξειδικεύσει περαιτέρω σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας και αρκέστηκε στο να εξηγήσει την τωρινή κατάσταση διαπραγμάτευσης με άλλες τρίτες χώρες.