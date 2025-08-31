Επίσκεψη Γάλλου ΥΠΕΞ στη Γροιλανδία

Ο Μπαρό θα συναντηθεί σήμερα με τον γροιλανδό πρωθυπουργό Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν και την ΥΠΕΞ Μότσφελντ και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έφθασε χθες Σάββατο στη Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τον λαό του νησιού, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει την επιθυμία να προσαρτήσει.

Η επίσκεψη Μπαρό ακολουθεί την πρόσφατη αποκάλυψη της δανικής τηλεόρασης ότι τρεις Αμερικανοί που συνδέονται με τον πρόεδρο Τραμπ ενεπλάκησαν σε επιχειρήσεις άσκησης επιρροής στη Γροιλανδία. Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό επισκέπτεται το νησί κατόπιν πρόσκλησης της υπουργού Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ. «Αυτή η επίσκεψη θα υπογραμμίσει το βάθος των διμερών δεσμών φιλίας με σχέσεων και θα καταδείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τη Δανία, τη Γροιλανδία και τον λαό της, απέναντι στις τρέχουσες προκλήσεις», αναφέρει η ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στο λιμάνι της Νουούκ, ο Μπαρό επισκέφθηκε το Σάββατο ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο, το BSAM Garonne. «Πρόκειται για περιοχές που είναι βέβαια μακρινές, αλλά σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια μορφή σύγκρουσης, μια νέα μορφή επιθετικότητας. Γι’ αυτό και η Γαλλία, μια σημαντική ναυτική δύναμη, είναι παρούσα εδώ σήμερα», τόνισε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε τη Γροιλανδία στα μέσα Ιουνίου προκειμένου να εκφράσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς τον λαό της, ενώ επέκρινε την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει το στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υποστήριξε πως οι ΗΠΑ χρειάζονταν τη Γροιλανδία, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, εκφράζοντας κατ’ επανάληψη την επιθυμία του να την προσαρτήσει.

Η Γροιλανδία έχει διαμηνύσει πως δεν είναι προς πώληση και ότι θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της. Η Γροιλανδία είναι πρώην αποικία της Δανίας στην οποία ανήκει από το 1953. Το 1979 κέρδισε κάποια αυτονομία και τότε έγιναν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο νησί, όμως η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να ορίζει την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη νομισματική πολιτική της Γροιλανδίας, προσφέροντάς της περίπου ένα δισ. δολάρια ετησίως. Το 2009 η Γροιλανδία κέρδισε το δικαίωμα να κηρύξει πλήρη ανεξαρτησία έπειτα από δημοψήφισμα, όμως δεν το έχει πράξει καθώς ανησυχεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της θα χειροτερέψει.