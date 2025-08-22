Επιχείρηση ισοπέδωσης της πόλης της Γάζας με δεκάδες νεκρούς – Αντιφάσεις Νετανιάχου για τους ομήρους

Ο Νετανιάχου επιχειρεί να κατευνάσει τους συγγενείς των ομήρων, ενώ συνεχίζει το αιματοκύλισμα, με σφοδρούς βομβαρδισμούς και εκρήξεις να αφήνουν πίσω δεκάδες νεκρούς στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ σφίγγει τον κλοιό στην πόλη της Γάζας, ενόψει του προαναγγελθέντος, δολοφονικού σχεδίου να την καταλάβει, πραγματοποιώντας για μια ακόμη ημέρα σαρωτικές, αιματηρές επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων, την ίδια ώρα που ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιχειρεί να κατευνάσει τους οργισμένους συγγενείς των ομήρων, κάνοντας δηλώσεις περί εντολής για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, που όμως, όπως προέκυψε, δεν έχει ακόμα δοθεί.

Οι σφοδροί βομβαρδισμοί συνεχίζονταν στην πόλη της Γάζας, ιδίως στους τομείς Τζαμπάλια και Νάζλα (βορειοδυτικά) και Σάμπρα (ανατολικά) — αυτή η τελευταία συνοικία σφυροκοπείται ήδη για μια εβδομάδα, όπως κι η γειτονική της Ζαϊτούν, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων άκουσε χθες πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη της Γάζας, τουλάχιστον μια έπειτα από πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους.

Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό κι ο ρυθμός των εκρήξεων επιταχυνόταν νωρίς το βράδυ.

Αφού κατέβηκαν από φορτηγά, περίπου εκατό στρατιώτες πήραν θέσεις πλάι σε οχηματοπομπή περίπου τριάντα τεθωρακισμένων στα σύνορα, όπου η στρατιωτική δραστηριότητα πάντως έμοιαζε να είναι η συνηθισμένη.

Η πολιτική προστασία στη Γάζα έκανε λόγο για τουλάχιστον 48 νεκρούς από πυρά και βομβαρδισμούς του Ισραήλ την Πέμπτη (22/08). Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για πάνω από 70 νεκρούς. Όπως συμβαίνει καθημερινά, ο στρατός του Ισραήλ απέρριψε τους απολογισμούς αυτούς. Από την αρχή του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.192 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Επιχείρηση ισοπέδωσης της πόλης της Γάζας

Το ισραηλινό κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας, υπό την προεδρία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενέκρινε στις αρχές Αυγούστου σχέδιο που προβλέπει την κατάληψη της πόλης της Γάζας και καταυλισμών προσφύγων στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, ώστε ο ισραηλινός στρατός να πάρει τον έλεγχο ασφαλείας σε όλη την περιοχή και να απελευθερώσει τους ομήρους.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου είπε πως οδεύει να «εγκρίνει τα σχέδια» του επιτελείου με σκοπό «να πάρουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας», της μεγαλύτερης του θύλακα, που θεωρεί πως συγκαταλέγεται στα τελευταία οχυρά της Χαμάς, και να «νικηθεί».

Αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έναρξη της κύριας επιχείρησης πιθανόν επίκειται άμεσα, ο στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να καλεί νοσοκομεία και ιατρικούς αξιωματούχους στην πόλη της Γάζας για να τους προειδοποιήσει ότι θα χρειαστεί «πλήρης εσπευσμένη απομάκρυνση» προσωπικού και ασθενών και να «προετοιμάσουν σχέδιο για τη μεταφορά του ιατρικού υλικού από τον βορρά στον νότο».

Πρόσθεσε πως ενημέρωσε τους συνομιλητές του ότι θα τους δώσει «τόπο για να επιχειρούν, είτε σε νοσοκομείο εκστρατείας ή σε άλλο νοσοκομείο».

Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, μέρος της κυβέρνησης της Χαμάς, απέρριψε τις απαιτήσεις του ισραηλινού στρατού, τονίζοντας πως θα «αποδυνάμωνε» περαιτέρω «ό,τι απομένει από το σύστημα υγείας» και θα «στερούσε από ένα και πλέον εκατομμύριο ανθρώπους το δικαίωμά τους να έχουν ιατρικές φροντίδες».

Πέντε μεραρχίες, σύμφωνα με το επιτελείο, θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της. Ο στρατός εξάλλου κάλεσε να παρουσιαστούν για να υπηρετήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου κάπου 60.000 έφεδροι, ώστε να καλύψουν κενά.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ενέκρινε την επιχείρηση την Τετάρτη και πλέον το επιτελείο λέει πως μονάδες του έχουν πάρει θέσεις «στην περιφέρεια» της πόλης της Γάζας.

Αντιφάσεις Νετανιάχου για τις διαπραγματεύσεις – Τον “άδειασε” το ίδιο το γραφείο του

Ο Νετανιάχου μιλώντας σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα την Πέμπτη, ισχυρίστηκε πως έχει δώσει εντολή να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και για τον τερματισμό του πολέμου «με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ. Αυτά τα δύο – η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων – πάνε χέρι χέρι», υπογράμμισε.

Πάντως, στο σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε σε ποιον έδωσε την εντολή και απέφυγε για ακόμη μία φορά να σχολιάσει εάν το Ισραήλ θα αποδεχθεί την πρόταση για μια σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, την οποία η Χαμάς είχε αποδεχθεί τη Δευτέρα.

Μετά την ανακοίνωσή του, δε, το γραφείο του τον εξέθεσε λέγοντας ότι «σε αυτή τη φάση» δεν υπάρχουν σχέδια αποστολής ισραηλινής αντιπροσωπείας στο Κατάρ ή την Αίγυπτο για συνομιλίες.

Όπως ήταν επόμενο, στο εσωτερικό δημιουργήθηκαν νέα ερωτήματα και αντιδράσεις για τις -κενές περιεχομένου- δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αναγκάζοντας το γραφείο του να επανέλθει με νέα δήλωση.

Σε αυτή, η οποία αποδίδεται σε ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, επισημαίνεται πως ο πρωθυπουργός θα διατάξει την αποστολή ισραηλινής αντιπροσωπείας για συνομιλίες μόλις καθοριστεί η τοποθεσία των διαπραγματεύσεων.

Χωρίς να το ξεκαθαρίσει, απαντούσε εμμέσως με αυτή τη δήλωση στην πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– που προβλέπει ανακωχή στον θύλακα, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 22 μήνες πολέμου με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως δέχτηκε την πρόταση. Προβλέπει, εξήγησαν παλαιστινιακές πηγές, κατάπαυση του πυρός δυο μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι σε δυο χρόνους όμηροι που είχαν πάρει παλαιστίνιοι μαχητές κατά τη διάρκεια της εφόδου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Απομένουν 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Κατά ισραηλινές πηγές, ο στρατός ελέγχει σήμερα περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι δύο και πλέον εκατομμύρια κάτοικοι, πολιορκημένοι, πεινασμένοι, είναι αντιμέτωποι με ανθρωπιστική καταστροφή και κίνδυνο «γενικευμένου λιμού», κατά τον ΟΗΕ.

Οι συγγενείς των ομήρων πιέζουν τον Νετανιάχου να δεχτεί την πρόταση των διαπραγματευτών

Η πιο πρόσφατη πρόταση των μεσολαβητών προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, να αφεθούν ελεύθεροι 10 όμηροι εν ζωή και να επιστραφούν 18 σοροί ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές και την είσοδο περισσότερη ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακο, σύμφωνα με πηγές του AFP στη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, κίνημα-σύμμαχό της.

Οι εναπομείναντες θα απελευθερωθούν σε δεύτερη ανταλλαγή, κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, ενώ παράλληλα θα διεξάγονται διαπραγματεύσεις ενόψει οριστικής κατάπαυσης του πυρός.

Συγγενείς ανθρώπων που συνεχίζουν να κρατούνται για 686η ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας καλούν την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχτεί τη συμφωνία αυτή, που «μπορεί να σώσει τους ομήρους», όπως το έθεσε η Λισάι Μιράν Λαβί, η σύζυγος του αιχμαλώτου Ομρί Μιράν. Η απόρριψή της από την κυβέρνηση, πρόσθεσε, «θα καταδίκαζε τους ζωντανούς ομήρους σε θάνατο και τους νεκρούς στη λήθη».

Δυο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023 και στις αρχές του 2025, επέτρεψαν να απελευθερωθούν δεκάδες όμηροι, ζωντανοί ή νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση εκατοντάδων παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Όμως, παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών, οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με διάρκεια.