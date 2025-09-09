Έπσταϊν: 5 συμπεράσματα μετά τα νέα αρχεία από το “λεύκωμα γενεθλίων”

Πέντε συμπεράσματα που προκύπτουν μετά τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων από το “λεύκωμα γενεθλίων” του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι Δημοκρατικοί δημοσιοποίησαν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής νέα αρχεία από το “λεύκωμα γενεθλίων” του Τζέφρι Έπσταϊν και πλέον η εικόνα της περιβόητης επιστολής που αποδίδεται στον Ντόναλντ Τραμπ κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται πως την ύπαρξη της επιστολής είχε αποκαλύψει πρώτη η Wall Street Journal τον Ιούλιο. Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η αισχρή επιστολή είναι πλαστή —έχει καταθέσει μάλιστα αγωγή κατά της Journal— δύο νέα στοιχεία φαίνεται να της δίνουν αξιοπιστία.

Αφενός, παραδόθηκε από την περιουσία του Έπσταϊν, πράγμα που σημαίνει ότι βρισκόταν στην κατοχή του. Αφετέρου, φέρει την υπογραφή «Donald» που μοιάζει με άλλα έγγραφα της εποχής τα οποία κυκλοφορούν διαδικτυακά, σημειώνει το CNN.

Αυτή η δημοσιοποίηση δεν πρόσθεσε απλώς άλλο ένα κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση· έφερε στο φως στοιχεία που ενισχύουν τις αμφιβολίες γύρω από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν και τον τρόπο που ο πρώτος έχει επιχειρήσει να τις αποσιωπήσει ή να τις διαψεύσει. Μέσα από τις αντιδράσεις, τις λεπτομέρειες των επιστολών και τις πολιτικές κινήσεις που ακολούθησαν, διαμορφώνεται μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Τα βασικά συμπεράσματα του CNN είναι τα εξής:

1. Οι ισχυρισμοί του Τραμπ αμφισβητούνται ξανά

Ο Τραμπ έχει κάνει σειρά παράξενων δηλώσεων και κινήσεων σχετικά με τον Έπσταϊν. Ανάμεσά τους: η ξαφνική αναστροφή της κυβέρνησής του για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, η ψευδής διάψευση ότι η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι τού είπε ότι το όνομά του αναφέρεται σε αυτά, η αργοπορημένη παραδοχή ότι ο Έπσταϊν είχε στρατολογήσει κοπέλα που εργαζόταν στο Mar-a-Lago, αλλά και πολλές ανακριβείς δηλώσεις για τις προσωπικές του σχέσεις με τον Έπσταϊν. Η επιστολή δείχνει να ανήκει στην ίδια κατηγορία.

(@OversightDems/X via AP)

Δεν είναι σίγουρο αν ο ίδιος ο Τραμπ έγραψε ή υπέγραψε την επιστολή. Όμως, τα στοιχεία που υπάρχουν γέρνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Τραμπ είχε βασίσει προηγουμένως τις διαψεύσεις του στον ψευδή ισχυρισμό ότι δεν έκανε ποτέ σκίτσα (η επιστολή περιλαμβάνει ένα σχέδιο γυναικείας σιλουέτας). Ωστόσο, υπάρχουν πολλά γνωστά σκίτσα του Τραμπ στο δημόσιο αρχείο.

Όλα αυτά μοιάζουν ιδιαίτερα παράξενα, δεδομένου ότι η επιστολή δεν θα φαινόταν και τόσο ενοχοποιητική για τον Τραμπ σε σύγκριση με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά. Ήταν γνωστό ότι ήταν φίλος με τον Έπσταϊν εκείνη την περίοδο. Επίσης έχει ξανακάνει στο παρελθόν χυδαία σχόλια. Δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο ίδιος σχεδίασε το σκίτσο. Και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι έχει διαπράξει κάτι παράνομο.

Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας δόθηκε ακόμα ένας λόγος να αμφισβητούμε τόσο τη σχέση του με τον Έπσταϊν όσο και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το ζήτημα.

2. Το άλλο ενδιαφέρον έγγραφο

Ένα ακόμη έγγραφο από την ενότητα του «βιβλίου γενεθλίων» τράβηξε την προσοχή αρκετών και αναδείχθηκε από τους Δημοκρατικούς. Πρόκειται για μια επιστολή που συνοδευόταν από φωτογραφία του Έπσταϊν να κρατά μια υπερμεγέθη, συμβολική επιταγή ύψους 22.500 δολαρίων, η οποία είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να φαίνεται σαν πληρωμή από τον Τραμπ προς τον Έπσταϊν.

Το κείμενο, τμήμα του οποίου έχει διαγραφεί, έγραφε: «Ο Τζέφρι δείχνει νωρίς το ταλέντο του με τα χρήματα + τις γυναίκες! Πουλάει “πλήρως αποσβεσμένη” (ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ) στον Ντόναλντ Τραμπ για 22.500 δολάρια». Το διαγεγραμμένο τμήμα φαίνεται να είναι το όνομα κάποιας γυναίκας.

Το CNN αναφέρει πως δεν γνωρίζει το πλήρες κείμενο που πλαισιώνει τη φωτογραφία και πως έχει ζητήσει από το Λευκό Οίκο να τη σχολιάσει. Το διεθνές μέσο σημειώνει πως θα μπορούσε να πρόκειται απλώς για ένα χοντροκομμένο αστείο, χωρίς ο Τραμπ να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη πέρα από την αναφορά του ονόματός του. Ωστόσο, η επιστολή υπενθυμίζει πώς το όνομα του Τραμπ μπορεί να εμφανίζεται στα έγγραφα με τρόπους που ο Λευκός Οίκος θα προτιμούσε να μη χρειαστεί να εξηγήσει.

3. Η παρορμητική αντίδραση των φιλοτραμπικών influencers

Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν κάτι που μάλλον ήδη γνωρίζαμε: ότι πολλοί άνθρωποι θα ακολουθήσουν τυφλά τη γραμμή του Τραμπ. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής για να εμφανιστούν γνωστοί φιλοτραμπικοί influencers οι οποίοι έσπευσαν να λειτουργήσουν ως φερέφωνα του Αμερικανού προέδρου και να αναπαράγουν τα επιχειρήματά του για την υπόθεση.

Ένας ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε ότι η υπογραφή στην επιστολή ήταν πλαστή, συγκρίνοντάς την με πιο πρόσφατες επίσημες υπογραφές του Τραμπ. Και πολλοί έσπευσαν να συμφωνήσουν.

«Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσαν να βρουν; Ο Τραμπ έχει την πιο διάσημη υπογραφή στον κόσμο», δήλωσε ο φιλοτραμπικός influencer Μπένι Τζόνσον. «Ώρα να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο [στη Journal] με αγωγές».

«Μοιάζει η παρακάτω [υπογραφή από τη WSJ] με την πραγματική υπογραφή του Προέδρου; Δεν το νομίζω καθόλου. Πλαστή», είπε ο επίσης φιλοτραμπικός influencer Τσάρλι Κερκ.

Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή υιοθέτησαν την ίδια γραμμή, με τον βουλευτή Τιμ Μπέρσετ από το Τενεσί να δηλώνει στο CNN ότι θεωρεί πιθανό η υπογραφή να είναι πλαστή.

Κανείς τους όμως δεν μπήκε στον κόπο να ελέγξει τις υπογραφές του Τραμπ σε άλλα έγγραφα της συγκεκριμένης περιόδου που κυκλοφορούν διαδικτυακά. Πολλές από αυτές μοιάζουν αρκετά με εκείνη της επιστολής γενεθλίων του Έπσταϊν — από την πιο «στρογγυλεμένη» καλλιγραφία μέχρι την μακριά ουρά στο τέλος του τελικού «d».

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ έγραψε οπωσδήποτε την επιστολή. Αλλά η υπογραφή δεν φαίνεται να είναι λόγος για να αμφισβητηθεί ότι το έκανε.

Η εικόνα δείχνει ότι κάποιοι είναι διατεθειμένοι να πουν σχεδόν οτιδήποτε προκειμένου να σπείρουν αμφιβολία και να υπερασπιστούν τον Τραμπ, σημειώνει το CNN.

4. Οι Δημοκρατικοί παίζουν “σκληρό παιχνίδι”

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων από μόνη της παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον ως γεγονός της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Κι αυτό επειδή οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής αποφάσισαν να προλάβουν τη δημοσιοποίηση των εγγράφων το απόγευμα της Δευτέρας, και να αναρτήσουν στο Χ (πρώην Twitter) μια εικόνα της επιστολής γενεθλίων του Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, Τζέιμς Κόμερ, τούς επέκρινε ότι επιλέγουν να δημοσιεύσουν αποσπασματικό υλικό πριν δημοσιοποιηθεί το υπόλοιπο πακέτο. «Είναι εξοργιστικό που οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας επιλέγουν έγγραφα κατά το δοκούν και πολιτικοποιούν πληροφορίες που έλαβαν σήμερα από την περιουσία του Έπσταϊν», δήλωσε ο Κόμερ.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστούν τα εξής: Καταρχάς, η επιστολή ήταν ήδη αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος, από τότε που η Journal έγραψε γι’ αυτήν τον Ιούλιο. Έπειτα, ο Κόμερ και οι Ρεπουμπλικάνοι στο παρελθόν έχουν επίσης δημοσιοποιήσει “αποσπασματικά στοιχεία”, ιδιαίτερα στις έρευνές τους για την οικογένεια Μπάιντεν.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά περίεργο που οι Δημοκρατικοί αποφάσισαν να κινηθούν με παρόμοιο τρόπο. Θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί σκοπεύουν να παίξουν πιο «σκληρά» με τα έγγραφα του Έπσταϊν.

5. Τι δείχνουν τα υπόλοιπα έγγραφα

Τα υπόλοιπα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν πολλά, μεταδίδει το CNN. Πολλά έχουν άσεμνο περιεχόμενο και αναφέρονται στο σεξ και στις περιπέτειες του Έπσταϊν με γυναίκες, αλλά όχι με τρόπο που να ρίχνουν φως στα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε.

Ωστόσο, σύμφωνα με το διεθνές μέσο, ξεχωρίζουν δύο σημεία:

Πρώτον, τα έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι ο Έπσταϊν είχε πολλούς ισχυρούς φίλους, πέρα από τον Τραμπ. Επιστολές για τα γενέθλιά του έφεραν επίσης τα ονόματα του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και του διακεκριμένου δικηγόρου Άλαν Ντέρσοβιτς.

Δεύτερον, οι δικηγόροι του Έπσταϊν είπαν στην επιτροπή ότι «δεν γνωρίζουν την ύπαρξη» λίστας πελατών του Έπσταϊν. (Η Μπόντι είχε αφήσει να εννοηθεί νωρίτερα φέτος ότι μια τέτοια λίστα υπήρχε, προτού το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώσει ότι δεν υπήρχε).