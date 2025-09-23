Ερντογάν στον ΟΗΕ: Όλοι όσοι σιωπούν για τη Γάζα, είναι συνένοχοι στη βαρβαρότητα

Να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος ζήτησε από τα υπόλοιπα κράτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τόνισε πως θα συνεχίσει να επιδιώκει εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Νέο κάλεσμα στον ΟΗΕ για αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Στον πόλεμο στη Γάζα ήταν αφιερωμένο το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη (23/09).

Ο Τούρκος ηγέτης, μίλησε λίγο μετά από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να αναφερθεί στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, εν μέσω του κύματος αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από μια σειρά από χώρες τις τελευταίες ημέρες.

Αρχίζοντας την ομιλία του, ο Ερντογάν επισήμανε τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση των ΗΠΑ να χορηγήσουν βίζες σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και του Οργανισμού Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης (PLO), περιλαμβανομένου του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

«Θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τη λύπη μου για την απουσία σήμερα του Προέδρου του Κράτους της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, τη στιγμή που η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται από όλο και περισσότερες χώρες», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Στέκομαι εδώ σε αυτό το βήμα δίπλα στους 86 εκατομμύρια πολίτες μου, αλλά και για τους Παλαιστίνιους ααδελφούς και αδελφές μας, των οποίων οι φωνές φιμώνονται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, και καλώ όλες τις άλλες χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόμα να το κάνουν το συντομότερο δυνατόν», είπε.

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Ερντογάν προέβαλε εικόνες της καθημερινής ζωής στη Γάζα, που απεικονίζει πεινασμένες γυναίκες που κρατούν κουβάδες και κατσαρόλες περιμένοντας για λίγη τροφή.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ AP Photo/Yuki Iwamura

«Απλά ακούστε τη συνείδησή σας και απαντήστε στην εξής ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε λογική δικαιολογία για αυτή τη στυγνή βαρβαρότητα το 2025;», είπε κατά την ομιλία του.

«Αυτή η ντροπιαστική εικόνα εξελίσσεται στη Γάζα και επαναλαμβάνεται για 23 μήνες τώρα».

Ο Ερντογάν, χαρακτήρισε τον πόλεμο στη Γάζα ως μια από τις σκοτεινότερες στιγμές της ανθρωπότητας, δείχνοντας στη συνέχεια μια άλλη φωτογραφία που απεικονίζει ένα σοβαρά υποσιτισμένο παιδί.

«Ποια συνείδηση ανθρώπου μπορεί να αντέξει αυτό; Πώς μπορεί κάποιος να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε αυτό; Σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πεθαίνουν από πείνα και έλλειψη φαρμάκων, μπορούμε να έχουμε ηρεμία και ειρήνη;»

Ερντογάν: Η ισραηλινή ηγεσία είναι πλέον εντελώς εκτός ελέγχου

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, κατηγορώντας το ότι αποτελεί απειλή για την περιφερειακή ειρήνη. «Επιπλέον, το Ισραήλ δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά εξαπολύει επιθέσεις στη Συρία, το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο, απειλώντας επίσης την περιφερειακή ειρήνη», δήλωσε.

«Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε ισραηλινή επίθεση σε μια συνάντηση αντιπροσωπείας στο Κατάρ για διαπραγματεύσεις εκεχειρίας. Η επίθεση στο Κατάρ έχει επίσης δείξει ότι η ισραηλινή ηγεσία είναι πλέον εντελώς εκτός ελέγχου», είπε.

“Όλοι όσοι σιωπούν είναι συνένοχοι σε αυτήν τη βαρβαρότητα”

Συνεχίζοντας για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτήν την τρέλα πια».

«Πρέπει να υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ερντογάν. «Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να μπορεί να εισέλθει χωρίς εμπόδια», πρόσθεσε, καλώντας να λογοδοτήσουν εκείνοι που διαπράττουν γενοκτονία.

«Όλοι αυτοί που σιωπούν είναι συνένοχοι σε αυτήν τη βαρβαρότητα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, καλώντας τους παγκόσμιους ηγέτες «να σταθούν σθεναρά δίπλα στους καταπιεσμένους Παλαιστινίους και δίπλα στην ανθρωπότητα».

«Γιατί ο λαός σας πίσω στη χώρα σας αντιδρά στη βαρβαρότητα στη Γάζα; Δείξτε θάρρος για να αναλάβετε δράση εδώ. Εκτελέστε το ανθρωπιστικό σας καθήκον προς τη Γάζα, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν παιδιά», πρόσθεσε.

Ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ AP Photo/Richard Drew

Ερντογάν: Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου

Από την ομιλία Ερντογάν δεν έλειψε και η αναφορά στην Κύπρο, με τον Τούρκο πρόεδρο να επαναλαμβάνει την προκλητική ρητορική περί ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο.

Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, λέγοντας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι «η λύση του δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο της ομοσπονδίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνoκυπριακής πλευράς».

«Στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχθούν να γίνουν μειονότητα», συνέχισε.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία υποβάλλονται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα. Επαναλαμβάνω σήμερα την έκκληση που έκανα στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών: Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Ερντογάν υπόσχεται να στηρίξει τη νέα Συρία

Επιπλέον, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Συρία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «για 13 χρόνια σας έχω μιλήσει από αυτήν την πλατφόρμα για την καταπίεση και τις συγκρούσεις στον γείτονά μας, τη Συρία».

Ωστόσο, με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, η χώρα «άνοιξε τις πόρτες σε μια νέα εποχή».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι έχει μεγάλη ελπίδα πως ο λαός της Συρίας θα μπορέσει να ξαναχτίσει τη χώρα του, και υποσχέθηκε στρατιωτική υποστήριξη «στο όραμα μιας ενιαίας και ενωμένης Συρίας χωρίς μορφές τρομοκρατίας, ιδιαίτερα του ISIS».

Ερντογάν: Η Τουρκία θα συνεχίσει να επιδιώκει εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει μια σειρά από γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέγοντας πως θα συνεχίσει να επιδιώκει την εκεχειρία.

«Μέσω άμεσων συνομιλιών, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών κρατουμένων και σωμάτων, και εργαστήκαμε για τον καθορισμό των τρόπων διαπραγματεύσεων για την ειρήνη μεταξύ των μερών», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει νικητής στον πόλεμο και δεν υπάρχουν ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Έχοντας αυτό στο μυαλό, και τις επόμενες μέρες, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική εκεχειρία», πρόσθεσε.

Ικανοποίηση για την εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκίας και Αρμενίας

Ο Τούρκος πρόεδρος έστρεψε στη συνέχεια την προσοχή στην κατάσταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι «ευχαριστημένη» με τα βήματα που έγιναν πρόσφατα για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Συνεχίζοντας, συνεχάρη τους ηγέτες των γειτονικών χωρών, καθώς και τον Τραμπ, για τη συνεισφορά τους στη διαδικασία αυτή.

Πρόσθεσε επίσης ότι η διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας «προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί».