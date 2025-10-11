Ερντογάν: Τα πρόσωπα στη Γάζα άρχισαν να χαμογελούν για πρώτη φορά, αν και με θλίψη

Για την εκεχειρία στη Γάζα μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας το Ισραήλ “να σεβαστεί την υπογραφή του”.

“Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς” είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στο πλήθος που φώναζε το σύνθημα “πρόεδρε, πήγαινέ μας στη Γάζα”, σε ομιλία του στη γενέτειρά του Ριζούντα.

Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ομιλητής σε εκδήλωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), όπου αναφερόμενος στην εκεχειρία στη Γάζα ζήτησε από το Ισραήλ “να σεβαστεί την υπογραφή του” και “να τερματίσει την επιθετική του πολιτική”.

“Οι αδελφοί μας από την Παλαιστίνη, και ειδικά η Χαμάς, έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη. Έπειτα από δύο χρόνια καταπίεσης, γενοκτονίας και βαρβαρότητας, τα πρόσωπα στη Γάζα άρχισαν να χαμογελούν για πρώτη φορά, αν και με θλίψη” δήλωσε μεταξύ άλλων.

Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του για λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό. “Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, προχωράμε με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον δρόμο” δήλωσε.

Η Τουρκία θα συμμετάσχει στο διεθνές task force για την εκεχειρία στη Γάζα

Τη συμμετοχή της Τουρκίας στη διεθνή ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε χθες ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέτοντας ως “κρίσιμες προτεραιότητες” την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, την ανταλλαγή κρατουμένων και τον άμεσο τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 στην Άγκυρα, ο Ερντογάν υπογράμμισε τη δέσμευση της Τουρκίας για την επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας και την επακόλουθη ανοικοδόμηση της Γάζας, τονίζοντας πως η χώρα του θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία.

“Στόχος μας είναι να σταματήσουμε τη γενοκτονία στη Γάζα και να φέρουμε ειρήνη στην περιοχή το συντομότερο δυνατό“, προσθέτοντας ότι “κανείς στον κόσμο δεν αξίζει περισσότερο από τους ανθρώπους της Γάζας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα“.

Ο Τούρκος ηγέτης επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης με στόχο την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών της Γάζας.

Η δέσμευση αυτή συνάδει με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου που πρότειναν οι ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για διεθνή υποστήριξη της ανοικοδόμησης, παράλληλα με άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση αιχμαλώτων, σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών και πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.