Eurovision 2024: Διαδηλωτές για την Παλαιστίνη “πολιορκούν” το Μάλμε – Βίντεο

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές πραγματοποιούν πορεία στο Μάλμε της Σουηδίας, ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Eurovision.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Β’ Ημιτελικού του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision, χιλιάδες διαδηλωτές έχουν ‘πλημμυρίσει’ τους δρόμους του Μάλμε της Σουηδίας, διαμαρτυρόμενοι κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 5.000 διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην πόλη που φιλοξενεί τον φετινό διαγωνισμό και πραγματοποιούν πορεία, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του πολέμου στη Γάζα.

“Free free Palestine”, “There is only one solution – Intifada, Revolution”, “Free Gaza”, “We are thousands, we are millions, We are all Palestinians”, είναι μερικά από τα συνθήματα που κυριαρχούν. Οι διαδηλωτές κρατούν επίσης πλακάτ που αναφέρονται στη Ράφα, την πόλη που είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, μέχρι να εξαπολύσει το Ισραήλ νέα στρατιωτική επίθεση.

Η σουηδική αστυνομία βρίσκεται περιμετρικά του σταδίου, όπου θα διεξαχθεί η Eurovision, προκειμένου να διαφυλάξει την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, όπως αναφέρει.

LIVE ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΛΜΕ:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΛΜΕ

Διαδήλωση στο Μάλμε της Σουηδίας κατά της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision 2024 (AP Photo/Martin Meissner)

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης (8/5), η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Eden Golan, πραγματοποίησε την εμφάνισή της στην πρόβα των επιτροπών εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών.

Η Golan τραγούδησε το αμφιλεγόμενο τραγούδι της που φέρει τον τίτλο “Hurricane”, για πρώτη φορά με την παρουσία κοινού, το οποίο κοινό θέλησε να στείλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα κατά της βάναυσης πολιτικής και των φρικαλεοτήτων της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Οι κερκίδες αποδοκίμασαν έντονα την εμφάνιση, φωνάζοντας “Free Palestine”, με τα γιουχαΐσματα να είναι συνεχόμενα κατά τη διάρκεια του τρίλεπτου. Παράλληλα, υψώθηκαν σημαίες και σύμβολα υπέρ της Παλαιστίνης, τα οποία παρεμπιπτόντως έχουν απαγορευτεί από την διοργανώτρια αρχή EBU.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αστυνομία εντός της Malmö Arena επενέβη και απομάκρυνε αρκετούς από τους ανθρώπους που διαμαρτυρήθηκαν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, παρά τις σφαγές αμάχων που διαπράττονται χωρίς σταματημό εδώ και επτά μήνες στη Γάζα.