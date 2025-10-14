Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Καμία αυστηροποίηση στις αποζημιώσεις καθυστερημένων πτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τις αυστηρότερες αποζημιώσεις για καθυστερημένες πτήσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τις αεροπορικές εταιρείες.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απορρίψει την αυστηροποίηση των δικαιωμάτων αποζημίωσης για καθυστερημένες πτήσεις προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τον κλάδο των αερομεταφορών, με τις αεροπορικές εταιρείες να χαρακτηρίζουν τις νέες θέσεις ως «μη ρεαλιστικές».

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία υιοθέτησε μια θέση που διατηρεί τις αποζημιώσεις για καθυστερημένες πτήσεις, χωρίς να τις καταστήσει πιο δύσκολες για τους επιβάτες.

Το σχέδιο, που εγκρίθηκε με ψήφους 34 υπέρ, 0 κατά και 2 αποχές, υποστηρίζει επίσης την επιβολή δικαιώματος να φέρνουν οι επιβάτες χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά δωρεάν, ακόμη και στις χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες.

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προτάσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου της ΕΕ, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει εντάσεις στις τριμερείς διαπραγματεύσεις που ξεκινούν αύριο, Τετάρτη (15/10).

Η απόφαση αυτή έχει εξοργίσει την αεροπορική βιομηχανία, με την A4E – ένα λόμπι που εκπροσωπεί αεροπορικές εταιρείες όπως οι Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair και IAG (ιδιοκτήτης της British Airways)- να χαρακτηρίζει την απόφαση του Κοινοβουλίου «μη ρεαλιστική». Η τρέχουσα ρύθμιση προσφέρει αποζημιώσεις από €250 έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων τουλάχιστον τριών ωρών.

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αυξηθεί το όριο καθυστέρησης για τις πτήσεις εντός ΕΕ από τρεις ώρες σε πέντε ώρες και για τις πτήσεις εκτός ΕΕ σε 9 ώρες για πτήσεις 3.500-6.000 χιλιομέτρων και 12 ώρες για πτήσεις άνω των 6.000 χιλιομέτρων. Ωστόσο, η πρόταση αυτή είχε παραμείνει μπλοκαρισμένη για χρόνια, μέχρι που το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούνιο πρότεινε ένα όριο τεσσάρων ωρών για πτήσεις έως 3.500 χιλιομέτρων και έξι ωρών για πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του, με τον Andrey Novakov του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να τονίζει: «Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε να αυξηθεί η καθυστέρηση πάνω από τις τρεις ώρες… μετά τις οποίες ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση».

Παράλληλα, όπως γράφει το Politico, το Κοινοβούλιο αυξάνει την ελάχιστη αποζημίωση για μεγάλες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα €300.

Διαφωνία για τις χειραποσκευές

Η θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουν οι επιβάτες μια χειραποσκευή βάρους έως 7 κιλά δωρεάν, ακόμη και σε χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες, εφόσον η αποσκευή παραμένει «εντός των μέγιστων διαστάσεων των 100 cm» (συνολικό μήκος, πλάτος και ύψος).

Αντίθετα, το Συμβούλιο της ΕΕ υποστηρίζει πως μόνο μια χειραποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 40 x 30 x 15 cm, η οποία μπορεί να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, μπορεί να μην χρεώνεται.

Το λόμπι της A4E αντέτεινε ότι οι πολιτικές για δωρεάν χειραποσκευές είναι «εντελώς εκτός συγχρονισμού με τις προτιμήσεις των επιβατών», υποστηρίζοντας ότι οι επιβάτες προτιμούν φθηνότερους ναύλους και την επιλογή να αγοράσουν επιπλέον αποσκευές, αντί να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για εισιτήρια που περιλαμβάνουν χειραποσκευές.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν αναμένεται να είναι εύκολη. Η Επιτροπή ξεκίνησε μια ασυνήθιστη διαδικασία νομοθεσίας τον Ιούνιο, που θα αναγκάσει τις διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν μέσα σε έξι έως οκτώ μήνες, κάτι που έχει προκαλέσει την οργή των ευρωβουλευτών.

Ο Andrey Novakov δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο «είναι πολύ απογοητευμένο από το Συμβούλιο, καθώς περιορίζει τον χρόνο διαπραγμάτευσης».

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε έντυπη ή ψηφιακή κάρτα επιβίβασης, μια πρόταση που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ryanair, που απαιτεί από όλους τους επιβάτες να χρησιμοποιούν ψηφιακό εισιτήριο μέσω της επίσημης εφαρμογής της αεροπορικής εταιρείας από τις 12 Νοεμβρίου.

Η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά παρακολουθεί με ανησυχία τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις και τα αποτελέσματά τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις πολιτικές αποζημίωσης και τις σχέσεις μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και επιβατών στην ΕΕ.