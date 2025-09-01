Financial Times: Οι Ρώσοι “έριξαν” το GPS στο αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν

Οι FT αποκαλύπτουν πως η επιχείρηση παρεμβολής ανάγκασε το αεροσκάφος που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προσγειωθεί στη Βουλγαρία χρησιμοποιώντας χάρτινους χάρτες.

Μια ύποπτη ρωσική επίθεση παρεμβολής που στόχευε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απενεργοποίησε τις υπηρεσίες πλοήγησης GPS και ανάγκασε το αεροπλάνο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσγειωθεί χρησιμοποιώντας χάρτινους χάρτες, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των Financial Times.

Η παρεμβολή στο GPS του αεροσκάφους της σημειώθηκε ενώ προσέγγιζε την Βουλγαρία, αναφέρουν οι FT επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους, οι οποίοι ανέφεραν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση δολιοφθοράς από την Ρωσία. “Το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου έσβησε”, είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Ως αποτέλεσμα, και αφού το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για περίπου μία ώρα, οι κυβερνήτες του αεροσκάφους στράφηκαν σε απλούς, έντυπους χάρτες για να πραγματοποιήσουν την προσγείωση στο Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη).

Διαψεύδει η Ρωσία την ανάμειξή της – “Αρπακτικό ο Πούτιν”

Η Βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το περιστατικό σε δήλωσή της προς τους Financial Times, στην οποία αναφέρει ότι από τον Φεβρουάριο του 2022 έχει παρατηρηθεί αξιοσημείωτη αύξηση στα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων. Τα περιστατικά παρεμβολών GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά στη Βαλτική Θάλασσα και σε κράτη της Ανατολικής Ευρώπης κοντά στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επηρεάζοντας αεροπλάνα, σκάφη και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για καθημερινή πλοήγηση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους FT ότι “οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες”.

Τη Δευτέρα το μεσιμέρι, εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το σύστημα πλοήγησης του αεροπλάνου δέχθηκε παρεμβολή και πρόσθεσε πως “το περιστατικό διερευνάται”. Ο ίδιος ανέφερε ότι η Βουλγαρία ανέφερε στην Κομισιόν πως υποψιάζεται ότι το περιστατικό ήταν “κατάφωρη παρέμβαση” από τη Ρωσία.

“Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει”, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε δημοσιογράφους ενώ βρισκόταν στη Βουλγαρία την Κυριακή. “Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής”.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι “η αυξανόμενη παρεμβολή στο GPS, η οποία αποδίδεται στη Ρωσία, κινδυνεύει να προκαλέσει μια μεγάλη αεροπορική καταστροφή, ουσιαστικά “τυφλώνοντας” τα εμπορικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους”.

Η Φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την κεντρική βουλγαρική πόλη για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών. Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε από το Πλόβντιβ με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς απρόοπτα, μετά την επίσκεψή της.

Η Βουλγαρία υπήρξε και συνεχίζει να είναι ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Σημειώνεται πως η πρόεδρος της Κομισιόν ξεκίνησε την Παρασκευή περιοδεία στα λεγόμενα κράτη “πρώτης γραμμής”, για να τα καθησυχάσει “ως προς την υποστήριξη της Ευρώπης κατά της ρωσικής επιθετικότητας και να ενισχύσει τις αμυντικές δαπάνες” σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Κομισιόν πραγματοποιεί περιοδεία σε επτά χώρες. Εκτός από τη Βουλγαρία, η φον ντερ Λάιεν επισκέπτεται τη Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία, οι οποίες συνορεύουν όλες με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, καθώς και την Πολωνία και τη Ρουμανία. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν προγραμματίστηκε να βρεθεί στη Ρουμανία και στη Λιθουανία.