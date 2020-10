Forbes: Αυτές είναι οι 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ

To Forbes αποκάλυψε τη λίστα του 2020 με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ, μετρώντας αθροιστικά περιουσίες αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πρωτοπόρες αυτές γυναίκες φαίνεται ότι κατά την διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού βοήθησαν τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι στελέχη να επεκταθούν, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα νούμερα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Η δραστηριότητά τους επεκτείνεται από την κατασκευή καλλυντικών ή και πυραύλων έως την ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ για την Covid-19 ή τεστ DNA.

Οι γυναίκες της λίστας, προέρχονται από όλες τις ΗΠΑ και συγκεντρώνονται κυρίως στην Καλιφόρνια όπου ζουν 45 από αυτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες επιχειρηματίες συμπεριλαμβάνονται γυναίκες ηλικίας από 23 έως 94 ετών. Η νεότερη είναι η Kylie Jenner, από τον τομέα της ψυχαγωγίας επιχειρηματίας, ενώ η γηραιότερη είναι η ισχυρή γυναίκα από τον τομέα των βιοεπιστημών, Alice Schwartz, στο νούμερο 11.

Στην κορυφή της λίστας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι η επιχειρηματίας, Νταϊάν Χέντρικς, συνιδρύτρια της ABC Supply, εταιρείας υλικών κατασκευών, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τώρα τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την περίοδο της πανδημίας, η επικεφαλής των οικονομικών της Zoom Video Communications, Κέλι Στέκελμπεργ, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στη λίστα, είδε το εισόδημά της να τετραπλασιάζεται κατά τη διάρκεια του 2020, κατακτώντας την 78η θέση.

Στη λίστα είναι αρκετές εκπρόσωποι του τομέα ψυχαγωγίας σύμφωνα με το Forbes και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μία σημαντική νέα είσοδος είναι αυτή της τραγουδίστριας της ποπ και R&B, Ριάνα της οποίας η σειρά καλλυντικών Fenty Beauty κατέγραψε πωλήσεις περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019. Η Ριάνα καταλαμβάνει την 33η θέση στη λίστα.

Νεοεισερχόμενη στη λίστα είναι η Κρις Τζένερ, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα που έγινε γνωστή από το ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians», μαζί με την οικογένειά της. Η περιουσία της ανέρχεται σε 190 εκατομμύρια δολάρια και προέρχεται από τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των καλλυντικών και από το 10% ποσοστό που λαμβάνει από τις εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες των παιδιών της. Η Τζένερ βρίσκεται στην 92η θέση. Η κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν, είναι στη θέση 24 με περιουσία 780 εκατομμύρια δολάρια και η άλλη κόρη της, Κάιλι Τζένερ στη θέση 29 με περιουσία 700 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγιστάνας των ΜΜΕ Όπρα Γουίνφρεϊ εμφανίζεται στην ένατη θέση με περιουσία 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τρεις διάσημες τραγουδίστριες επίσης περιλαμβάνονται στη λίστα, η Μαντόνα είναι στην 40η θέση με περιουσία 550 εκατομμύρια δολάρια, η Σελίν Ντιον στη θέση 51 με περιουσία 455 εκατομμύρια δολάρια και η Μπιγιονσέ στη θέση 55 με περιουσία 420 εκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα των 10 πλουσιότερων αυτοδημιούργητων γυναικών, στη δεύτερη θέση είναι η Τζούντι Φόλκνερ με περιουσία 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία ίδρυσε την Epic System Corps, εταιρεία ιατρικού λογισμικού, στην τρίτη θέση η Μεγκ Γουίτμαν του ebay με περιουσία 5 εκατομμύρια δολάρια.

Άλλες νεοεισερχόμενες παρουσίες είναι αυτές της Whitney Wolfe Herd που είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Bumble, εφαρμογής γνωριμιών στην οποία οι γυναίκες κάνουν την πρώτη κίνηση και κατέχει την 39η θέση. Η Σερένα Γουίλιαμς είναι επίσης επενδύτρια στην εταιρεία.

Η Gwynne Shotwell είναι πρόεδρος της SpaceX και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της εμπορικής εταιρείας εξερεύνησης του διαστήματος που ιδρύθηκε από τον Elon Musk. Η περιουσία της εκτιμάται στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια, κατακτώντας την 72η θέση.

