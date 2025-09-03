Φρίκη στην Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του λόγω του χρώματος του δέρματός της

Θανατική ποινή επιβλήθηκε σε άνδρα στην Ινδία, ο οποίος έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή… είχε σκούρο δέρμα.

Την απόλυτη φρίκη βίωσε μια γυναίκα στην Ινδία, την οποία ο σύζυγός έκαψε ζωντανή, λόγω του χρώματος του δέρματός της. Tο δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο.

Η γυναίκα, πριν καταλήξει από την αποτρόπαιη αυτή πράξη, είχε δηλώσει ότι ο σύζυγός της “την χλεύαζε συστηματικά επειδή είχε σκούρο δέρμα”.

Ο δικαστής εξήγησε την ποινή θανάτου λέγοντας ότι ο φόνος εμπίπτει σε μια από τις σπανιότερες κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς το ως “έγκλημα κατά της ανθρωπότητας”.

Ο δικηγόρος του γυναικοκτόνου δήλωσε στο BBC ότι ο πελάτης του είναι αθώος και ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.

Η επίθεση κατά της γυναίκας έλαβε χώρα τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που είδε το BBC.

Η απόφαση παραθέτει αποσπάσματα από τις καταθέσεις που έδωσε πριν από το θάνατό της στην αστυνομία, στους γιατρούς και σε έναν ανώτερο δικαστή.

Το θύμα είχε δηλώσει ότι ο σύζυγός της την αποκαλούσε συχνά “σκουρόχρωμη” και την εξευτέλιζε για το σώμα της από το γάμο τους το 2016.

Τη νύχτα που πέθανε, ο γυναικοκτόνος είχε φέρει ένα πλαστικό μπουκάλι με ένα καφέ υγρό – είπε ότι ήταν ένα φάρμακο για να κάνει το δέρμα της πιο ανοιχτόχρωμο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, έχυσε το υγρό στο σώμα της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε σαν οξύ, της έβαλε φωτιά με ένα αρωματικό στικ. Όταν το σώμα της άρχισε να καίγεται, της έριξε το υπόλοιπο υγρό και έφυγε.

Οι γονείς και η αδελφή του θύτη την μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου και πέθανε αργότερα.

«Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτό το σπαρακτικό και βίαιο έγκλημα δεν ήταν μόνο κατά της συγκεκριμένης γυναίκας, αλλά είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε ο δικαστής Τσούνταρι στην απόφασή του.

Εισαγγελέας χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και δήλωσε στο BBC ότι ελπίζει να λειτουργήσει ως «μάθημα για τους άλλους στην κοινωνία».

«Μια νεαρή γυναίκα στα 20 της δολοφονήθηκε βάναυσα. Ήταν η αδελφή κάποιου, η κόρη κάποιου, υπήρχαν άνθρωποι που την αγαπούσαν. Αν δεν σώσουμε τις κόρες μας, τότε ποιος θα το κάνει;», είπε.