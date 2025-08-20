Γαλλία: Σοκ με τον θάνατο streamer σε live μετάδοση, μετά από χρόνια βασανιστηρίων και εξευτελισμού

Ο 46χρονος streamer “Ζαν Πορμανόβ”, γνωστός για τα ακραία live streams όπου δεχόταν κακοποίηση και εξευτελισμό, βρέθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια μετάδοσης

Εισαγγελείς στη νότια Γαλλία ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τον θάνατο ενός 46χρονου άνδρα, ο οποίος πέθανε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που έδειχνε να υφίσταται κακομεταχείριση τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο Κοντ, κοντά στη Νίκαια.

Ο άνδρας – το πραγματικό του όνομα ήταν Ραφαέλ Γκραβέν, αλλά ήταν γνωστός στο διαδίκτυο ως Ζαν Πορμανόβ ή JP – είχε αποκτήσει κοινό πραγματοποιώντας ζωντανές διαδικτυακές εκπομπές στις οποίες δεχόταν κακοποιητική ή εξευτελιστική μεταχείριση. Οι εισαγγελείς της Νίκαιας δήλωσαν ότι πέθανε τη Δευτέρα στο κοντινό χωριό Κοντ, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η εισαγγελία της Νίκαιας ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου και έχει διατάξει νεκροψία.

Χρήστες στο διαδίκτυο ανέφεραν ότι το βίντεο του 46χρονου άνδρα μεταδόθηκε αρχικά ζωντανά σε μια αυστραλιανή πλατφόρμα που ονομάζεται Kick και στη συνέχεια διαμοιράστηκε ευρέως.

Πώς πέθανε ο 46χρονος streamer

Είχε εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόλις πριν από πέντε χρόνια, αλλά είχε συγκεντρώσει μισό εκατομμύριο ακολούθους σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Twitch. Ο Ζαν Πορμανόβ και είχε δημιουργήσει μια τεράστια κοινότητα gamers στην πλατφόρμα Kick.

Η φήμη για τον θάνατό του κυκλοφορούσε για αρκετές ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από τη δημοσίευση ενός ανατριχιαστικού βίντεο ζωντανής μετάδοσης στο οποίο φαίνεται ένα άτομο που του μοιάζει, να κείτεται άψυχο, με το κεφάλι του να διακρίνεται μετά βίας πάνω σε ένα στρώμα σκεπασμένο με πάπλωμα, χωρίς να ανταποκρίνεται στις κλήσεις άλλων ανδρών που ήταν εμφανώς ξύπνιοι, όπως αναφέρει η Le Parisien. «Είναι σε μια πολύ περίεργη στάση», ακούγεται στο υλικό πριν διακοπεί απότομα η μετάδοση.

Ο Πορμανόβ ήταν γνωστός για τα gaming streams του, αλλά και για ακραίες προκλήσεις με άλλους streamers, μεταξύ των οποίων ο Naruto και η Safine.

Οι δύο αυτοί Νικαιώτες είχαν τεθεί υπό κράτηση τον περασμένο Ιανουάριο, προτού αφεθούν ελεύθεροι, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για ύποπτη βία κατά ευάλωτων ατόμων, έπειτα από δημοσίευμα του Mediapart.

Είχαν υπάρξει ζωντανές μεταδόσεις όπου εμφανίζονταν ο Πορμανόβ και ένα ακόμη άτομο με αναπηρία να υφίστανται εξευτελισμό. Οι δύο influencers αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία και απέρριψαν τις κατηγορίες.

Εδώ και μήνες οι καταγγελίες

Η αστυνομία της Νίκαιας εδώ και οκτώ μήνες ερευνά καταγγελίες για «εκ προθέσεως βίαιες πράξεις» εναντίον «ευάλωτων ανθρώπων», οι οποίες κατέληξαν να κυκλοφορούν ως βίντεο στο διαδίκτυο.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, προέκυψε έπειτα από ρεπορτάζ του γαλλικού μέσου Mediapart, το οποίο αποκάλυψε την ύπαρξη τέτοιων βίντεο που παρακολουθούσαν χιλιάδες θεατές, ιδιαίτερα στην πλατφόρμα Kick.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Kick δήλωσε ότι η εταιρεία «εξετάζει επειγόντως τις συνθήκες και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για να διερευνήσει την κατάσταση».

«Λυπούμαστε βαθιά για την απώλεια του Jeanpormanove και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι κανονισμοί κοινότητας της πλατφόρμας ήταν «σχεδιασμένοι για να προστατεύουν τους δημιουργούς» και το Kick «δεσμεύεται να τηρεί αυτά τα πρότυπα σε όλη την πλατφόρμα μας», προστέθηκε.

Η Σάρα Ελ Χαΐρι, ύπατη επίτροπος για τα παιδιά στη Γαλλία, τόνισε ότι «οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ευθύνη στη ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται σε βίαιο υλικό».