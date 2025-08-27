Γαλλία: Το 63% θέλει διάλυση της Βουλής και νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η πλειονότητα των Γάλλων ζητούν διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές, καθώς η κυβέρνηση Μπαϊρού κινδυνεύει με κατάρρευση στην ψήφο εμπιστοσύνης, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop.

Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop που μετέδωσε σήμερα, Τετάρτη (27/08) το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV, την ώρα που η χώρα φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια νέα πολιτική κρίση, με την κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να είναι καταδικασμένη να πέσει στην επικείμενη ψήφο εμπιστοσύνης του επόμενου μήνα..

Η δημοσκόπηση του Ifop πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, διαδικτυακά, στις 26 Αυγούστου.

Τα τρία σημαντικά κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα τον υποστηρίξουν στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τα σχέδιά του για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η πολιτική αβεβαιότητα είχε επιπτώσεις στις γαλλικές μετοχές και στα ομόλογα αυτήν την εβδομάδα.

Οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής θα πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και, σύμφωνα με το Ifop, το 51% των ερωτηθέντων είπαν ότι πιστεύουν πως ο Μακρόν δεν θα διαλύσει τη Βουλή.

Η εναλλακτική που έχει ο Μακρόν, αντί της διάλυσης της Βουλής εφόσον ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν να διορίσει μια νέα κυβέρνηση.