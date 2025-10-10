Γάζα: 200.000 εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά την εκεχειρία

Συγκλονιστικές εικόνες εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων που πήρα τον δρόμο της επιστροφής στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, από όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (10/10) ότι σχεδόν 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους από τις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

“Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στον βορρά σήμερα”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, ενός οργανισμού που προσφέρει πρώτες βοήθειες και λειτουργεί υπό το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου έδειχναν νωρίτερα σήμερα μια πυκνή ουρά ανθρώπων που κατευθυνόταν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε πως αρκετές περιοχές παραμένουν “εξαιρετικά επικίνδυνες” για τον άμαχο πληθυσμό.

AP

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι περπατούν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου κοντά στο Wadi Gaza στην κεντρική Λωρίδα της Γάζα 2025 Abdel Kareem Hana/AP Photo

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στην κεντρική Γάζα AP Photo/Yousef Al Zanoun

Οι λεπτομέρειες γύρω από τη συμφωνία

Με την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας.

Η έκταση της αποχώρησης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, αλλά αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει ότι τα στρατεύματα θα αποσυρθούν από τις κατοικημένες περιοχές. Πληροφορίες θέλουν τον στρατό του Ισραήλ να διατηρεί την εποπτεία στο 53% του εδάφους της Γάζας.

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους εντός λίγων ημερών, πιθανότατα τη Δευτέρα, και το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η Χαμάς θα παραδώσει επίσης τα λείψανα περίπου 28 ομήρων που θεωρείται ότι έχουν πεθάνει.

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες φορτηγά με βοήθεια θα αρχίσουν να εισέρχονται στη Γάζα, με τον αριθμό τους να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις επόμενες φάσεις.

Η Χαμάς επέμενε το προηγούμενο διάστημα ότι δεν θα απελευθέρωνε τους τελευταίους ομήρους, εκτός εάν τα ισραηλινά στρατεύματα αποχωρούσαν πλήρως από τη Γάζα. Τώρα, αφού συμφώνησε πρώτα να τους απελευθερώσει, δηλώνει ότι βασίζεται στις στέρεες εγγυήσεις του Τραμπ ότι θα πραγματοποιηθεί η πλήρης απόσυρση.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πόσο χρόνο θα χρειαστεί – εβδομάδες, μήνες, χρόνια.

Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι θα διατηρήσει στρατεύματα σε μια ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας και στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μια λωρίδα γης μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένου του περάσματος της Ράφα.

Σύμφωνα με αναλυτές, θεωρείται απίθανο το Ισραήλ να εγκαταλείψει αυτές τις περιοχές, εκτός αν η Χαμάς αποστρατιωτικοποιηθεί και το κενό που θα δημιουργηθεί στη διοίκηση της Γάζας καλυφθεί από έναν φορέα που το Ισραήλ θεωρεί αποδεκτό.