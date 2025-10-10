Γάζα: Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στον δρόμο της ελπίδας – Συγκλονιστικές εικόνες

Η Γάζα ξαναβρίσκει ζωή μέσα στα ερείπια καθώς χιλιάδες Παλαιστινίοι επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την εκεχειρία. Δείτε live εικόνα.

Κουβαλώντας τα υπάρχοντά τους, άλλοι περπατώντας και άλλοι αναβασμένοι σε καρότσες φορτηγών, χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν σήμερα στα εγκαταλελειμμένα σπίτια τους – ή ό,τι έχει απομείνει από αυτά- μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από ορισμένες περιοχές της Γάζας, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Είναι η ημέρα που περίμεναν να έρθει όσο καμία και η ημέρα που φοβούνταν ότι θα αργήσει κι άλλο. Είναι η πρώτη ημέρα μιας νέα αρχής, χωρίς βομβαρδισμούς, αιματοκύλισμα, πείνα, απόγνωση.

Μέσα από σύννεφα σκόνης και την κυματώδη θάλασσα της Γάζας στα αριστερά τους, ένα τεράστιο καραβάνι εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας κινούνται βόρεια, προς την πόλη της Γάζας, τη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, η οποία μόλις πριν λίγες ημέρες βρισκόταν στο επίκεντρο μιας από τις πιο σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις του πολέμου.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα 2025 Yousef Al Zanoun/AP Photo

“Ευτυχώς που το σπίτι μου είναι ακόμα όρθιο“, είπε ο 40χρονος Ismail Zayda από την περιοχή Sheikh Radwan της πόλης της Γάζας. “Αλλά η περιοχή είναι κατεστραμμένη, τα σπίτια των γειτόνων μου είναι κατεστραμμένα, ολόκληρες περιοχές έχουν εξαφανιστεί“, πρόσθεσε.

2025 Abdel Kareem Hana/AP Photo

Οι λεπτομέρειες γύρω από τη συμφωνία

Με την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών μερική απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας.

Η έκταση της αποχώρησης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, αλλά αξιωματούχοι της Χαμάς έχουν δηλώσει ότι τα στρατεύματα θα αποσυρθούν από τις κατοικημένες περιοχές. Πληροφορίες θέλουν τον στρατό του Ισραήλ να διατηρεί την εποπτεία στο 53% του εδάφους της Γάζας.

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους εντός λίγων ημερών, πιθανότατα τη Δευτέρα, και το Ισραήλ θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η Χαμάς θα παραδώσει επίσης τα λείψανα περίπου 28 ομήρων που θεωρείται ότι έχουν πεθάνει.

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες φορτηγά με βοήθεια θα αρχίσουν να εισέρχονται στη Γάζα, με τον αριθμό τους να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τις επόμενες φάσεις.

Η Χαμάς επέμενε το προηγούμενο διάστημα ότι δεν θα απελευθέρωνε τους τελευταίους ομήρους, εκτός εάν τα ισραηλινά στρατεύματα αποχωρούσαν πλήρως από τη Γάζα. Τώρα, αφού συμφώνησε πρώτα να τους απελευθερώσει, δηλώνει ότι βασίζεται στις στέρεες εγγυήσεις του Τραμπ ότι θα πραγματοποιηθεί η πλήρης απόσυρση.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πόσο χρόνο θα χρειαστεί – εβδομάδες, μήνες, χρόνια.

Το Ισραήλ έχει διαμηνύσει ότι θα διατηρήσει στρατεύματα σε μια ζώνη ασφαλείας εντός της Γάζας και στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μια λωρίδα γης μήκους περίπου 14 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένου του περάσματος της Ράφα.

Σύμφωνα με αναλυτές, θεωρείται απίθανο το Ισραήλ να εγκαταλείψει αυτές τις περιοχές, εκτός αν η Χαμάς αποστρατιωτικοποιηθεί και το κενό που θα δημιουργηθεί στη διοίκηση της Γάζας καλυφθεί από έναν φορέα που το Ισραήλ θεωρεί αποδεκτό.