Γάζα: Ίσως και σήμερα η απελευθέρωση 20 ομήρων – Τι επιδιώκει η Χαμάς

Η Χαμάς δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει ακόμη και σήμερα 20 ζωντανούς ισραηλινούς ομήρους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, με τον Νετανιάχου να δηλώνει έτοιμος.

Δεκάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας άρχισαν να εισέρχονται το πρωί της Κυριακής (12/10) στη Γάζα όπου οι άνθρωποί της είναι αντιμέτωποι με λιμό, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την απελευθέρωση των ομήρων, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει 20 από αυτούς ήδη από σήμερα.

Η Χαμάς είπε στο Ισραήλ ότι έχει στα χέρια της 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους και είναι έτοιμη να αρχίσει να τους απελευθερώνει ήδη από σήμερα, Κυριακή (12/10), δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα στη Wall Street Journal.

Λίγο αργότερα, το Ισραήλ δήλωσε ετοιμότητα, με το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αναφέρει ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση παραλαβή όλων των ομήρων. «Το Ισραήλ προετοιμασμένο και έτοιμο για την άμεση παραλαβή όλων των ομήρων», αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νετανιάχου συζήτησε το ζήτημα με τον Συντονιστή για τους Ομήρους και τους Αγνοούμενους, Γκαλ Χιρς.

Το μήνυμα, που η ένοπλη οργάνωση έστειλε μέσω αραβικών μεσαζόντων, σήμανε την πρώτη φορά που η Χαμάς επιβεβαίωσε πως κρατά 20 ζωντανούς ομήρους.

Ο στρατός του Ισραήλ προετοιμάζεται να παραλάβει τους ομήρους ήδη το βράδυ της Κυριακής, αν και εξακολουθεί να εκτιμά ότι η παράδοση είναι πιο πιθανό να γίνει τη Δευτέρα, όταν έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, είπε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, που μεσολάβησε ο πρόεδρος Τραμπ και οριστικοποιήθηκε λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατά. Το Ισραήλ πίστευε ότι έως και 20 όμηροι παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα, μαζί με τα πτώματα περίπου 28 άλλων.

Η Χαμάς είπε σε μεσολαβητές και στο Ισραήλ ότι δεν γνωρίζει την τοποθεσία ορισμένων νεκρών ομήρων και ότι θα δυσκολευτεί να τηρήσει την προθεσμία των 72 ωρών του σχεδίου Τραμπ για την παράδοσή τους. Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επίσης θεωρούν ότι η οργάνωση δεν ξέρει πού βρίσκονται όλα τα πτώματα, και το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει ότι πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνος για τη συλλογή των σωμάτων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σχηματίζεται μια κοινή πολυεθνική δύναμη για να εντοπιστούν τα πτώματα Ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας των οποίων οι τοποθεσίες είναι άγνωστες. Στην ομάδα αυτή θα συμμετέχουν, όπως είπαν, η Τουρκία, οι ΗΠΑ, το Κατάρ και η Αίγυπτος.

Τι επιδιώκει η Χαμάς

Η Χαμάς έχει δηλώσει στους μεσολαβητές ότι θα επισπεύσει την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για σήμερα — νωρίτερα από την προγραμματισμένη προθεσμία της Δευτέρας — εάν το Ισραήλ συμφωνήσει να απελευθερώσει τουλάχιστον δύο από τους επτά υψηλού προφίλ Παλαιστίνιους κρατούμενους για τους οποίους επιμένει, αναφέρει το BBC.

Ένας νέος γύρος συνομιλιών ξεκίνησε σήμερα το πρωί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων που σχετίζονται με τον κατάλογο των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της Ουάσινγκτον στη Γάζα, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις.

Η Χαμάς εξακολουθεί να πιέζει για την απελευθέρωση επτά υψηλόβαθμων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σααντάτ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BBC, το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα την απελευθέρωσή τους από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά η Χαμάς ελπίζει τώρα να εξασφαλίσει έστω και δύο από τους επτά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο απελευθέρωσης των ομήρων σήμερα αντί για αύριο το πρωί.

Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Χαμάς, συνεχίζει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι οι σημερινές συνομιλίες επικεντρώνονται επίσης στο χρονοδιάγραμμα και την απελευθέρωση των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων που η Χαμάς είναι σε θέση να εντοπίσει.

Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια σχηματίζουν ουρές στο πέρασμα της Ράφα

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν λάβει ανθρωπιστική βοήθεια που μοιάζει σαν σταγόνα σε ωκεανό τους τελευταίους μήνες. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ έκλεισε τις οδούς εισόδου και εξόδου, εμποδίζοντας την προμήθεια τροφίμων και φαρμάκων, με αποτέλεσμα να προκληθεί λιμός σε εκτεταμένα τμήματα της Γάζας.

Φορτηγά σχηματίζουν ουρές στο πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο και περισσότερα αναμένεται να ακολουθήσουν, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Τα τρόφιμα είναι απαραίτητα εδώ και καιρό για τους Παλαιστίνιους που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με λιμό και έχουν υποστεί ακραία πείνα, όπως σημειώνει ο Guardian. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, απαιτούνται τουλάχιστον 600 φορτηγά καθημερινά για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται η δραματική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Στο μεταξύ η GHF, η οργάνωση που έχει δεχθεί τεράστια κριτική για τον ρόλο της στη Γάζα, αποσυναρμολόγησε την εγκατάστασή του προκειμένου να μεταφέρει πλήρως την ευθύνη για την παράδοση των εφοδίων βοήθειας στα Ηνωμένα Έθνη και στους συνεργαζόμενους φορείς τους.

Ρεπόρτερ του Al Jazeera αναφέρουν ότι όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν υπολείμματα ισραηλινών στρατιωτικών πυρομαχικών που είχαν χρησιμοποιηθεί για να επιτεθούν σε Παλαιστίνιους που ζητούσαν βοήθεια. Πρόκειται για κατάλοιπα από βλήματα και μερικές σφαίρες που είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον ανθρώπων που προσπαθούσαν να φτάσουν στο σημείο.

Η περιοχή αυτή είχε χαρακτηριστεί ενεργή «κόκκινη ζώνη» και οι άνθρωποι αναγκάζονταν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια για να προσεγγίσουν προμήθειες τροφίμων, ειδικά κατά την περίοδο που εξαπλωνόταν ο λιμός. Η διαδρομή ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Για πολλούς Παλαιστίνιους, αυτοί οι χώροι βοήθειας μετατράπηκαν σε θανατηφόρες παγίδες.

Η Χαμάς δηλώνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας

Στο μεταξύ, ενώ οι προετοιμασίες για την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και των φυλακισμένων Παλαιστίνιων είναι πυρετώδεις, η Χαμάς ξεκαθαρίζει πως δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Στη δήλωση αυτή προχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία πηγή της οργάνωσης που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Το Ισραήλ λέει ότι θα καταστρέψει τα εναπομείναντα τούνελ της Χαμάς, μετά την απελευθέρωση των ομήρων

Παράλληλα, από το στρατόπεδο του Ισραήλ, έρχονται δηλώσεις που περιγράφουν την επομένη της επιστροφής των ομήρων.

Το Ισραήλ θα καταστρέψει όλες τις εναπομείνασες υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας που χρησιμοποιούνται από τους μαχητές της Χαμάς, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραέλ Κατς.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατς σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος είπε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ισραηλινό στρατό, όπως και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Ο Κατς είπε πως έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», προσθέτοντας πως στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε συνεχώς πως κατέστρεφε τούνελ της Χαμάς, αν και το ακριβές εύρος του εναπομείναντος υπόγειου δικτύου δεν είναι σαφές.