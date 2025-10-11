Γάζα: Ο αφοπλισμός της Χαμάς και τα άλλα “αγκάθια” της συμφωνίας για το τέλος του πολέμου

Ενώ Ισραήλ και Χαμάς προετοιμάζονται να προχωρήσουν στην ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, μια σειρά από σημεία του σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ παραμένουν “σκοτεινά”

Το σχέδιο 20 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, μόλις ξεκίνησε να εφαρμόζεται αλλά το μέλλον προβλέπεται δύσκολο, καθώς μια σειρά από λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές.

Βρισκόμαστε στη δεύτερη μόλις ημέρα εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός και περίπου μισό εκατομμύρια Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους προς τον βορρά και οι εικόνες της ισοπεδωμένης από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς Γάζας κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας αναμένεται να στραφούν τις επόμενες ημέρες στην απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να προετοιμάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, εν όψει της Δευτέρας. Ωστόσο, κανείς δεν είναι βέβαιος ότι η ειρήνη θα είναι μόνιμη στη Γάζα, εξ’ αιτίας των διαφωνιών που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών για τα επόμενα βήματα. Ακολουθούν τα βασικά σημεία που αναμένεται να είναι πιο δύσκολο να επιλυθούν.

Τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης στο σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα

Αφοπλισμός: Το σχέδιο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να “δεσμευτεί για την ειρηνική συνύπαρξη” με το Ισραήλ και να καταθέσει τα όπλα της. Τα μέλη της Χαμάς που θα συμμορφωθούν θα λάβουν αμνηστία σύμφωνα με το σχέδιο. Όμως ο αφοπλισμός είναι εδώ και καιρό κόκκινη γραμμή για την Χαμάς, όπως σημειώνει το CNN.

Ο αφοπλισμός είναι “εκτός συζήτησης”, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος. “Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη”, δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Διακυβέρνηση μετά τον πόλεμο: Το σχέδιο καλεί επίσης στη δημιουργία μιας προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης στη Γάζα, αποτελούμενης από μια “τεχνοκρατική, απολιτική Παλαιστινιακή επιτροπή” με “καταρτισμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς ειδικούς”, η οποία θα επιβλέπεται από “έναν νέο διεθνή μεταβατικό φορέα” που θα ονομάζεται “Συμβούλιο Ειρήνης”.

Ο Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται σε αυτό το συμβούλιο σε συνέντευξή του στο Fox News, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του “δημιουργεί ένα συμβούλιο ειρήνης” για τη διασφάλιση μιας μόνιμης ειρηνικής λύσης στην περιοχή.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό ποια άτομα θα διοριστούν σε αυτούς τους φορείς, ούτε πώς θα ασκήσουν εξουσία στη Γάζα.

Αποχώρηση του Ισραήλ: Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει επίσης τη δημιουργία μιας “Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF)“, η οποία θα αναπτυχθεί στη Γάζα και θα εκπαιδεύσει τις “ελεγμένες Παλαιστινιακές δυνάμεις αστυνομίας” στη Γάζα. Με αυτήν τη δύναμη στη θέση της, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) θα αναμένεται να αποσυρθούν από τη Γάζα. Το Ισραήλ δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με αυτές τις διατάξεις.

Εγγυήσεις ασφαλείας: Η Χαμάς επιδιώκει διαρκώς σαφείς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει τον πόλεμο αφού ολοκληρωθεί, αναφέροντας πώς το Ισραήλ κατέστρεψε τη τελευταία συμφωνία εκεχειρίας τον Μάρτιο. Εάν η Χαμάς συμφωνήσει να απομακρύνει τα όπλα της, είναι πιθανό να απαιτήσει ακόμη πιο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά δεν είναι σαφές αν το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε αυτές.

Χαμάς: Η ιδέα να απελαθούν τα μέλη μας από τη Γάζα είναι παράλογη

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στην υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος του πολιτικού της γραφείου.

“Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες”, δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν σε συνέντευξή του στο AFP, τονίζοντας ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενεργεί “μέσω των Καταριανών και των Αιγυπτίων διαμεσολαβητών”.

Η ιδέα να απελαθούν τα μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, είναι “παράλογη”, δήλωσε ο Μπαντράν.

“Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είναι στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στη γη τους, εκεί όπου έζησαν, ανάμεσα στις οικογένειές τους και τον λαό τους. Είναι επομένως φυσικό να παραμένουν εκεί”, δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. “Το να γίνεται λόγος για απέλαση των Παλαιστινίων, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, από τη γη τους είναι παράλογο και ανόητο”, πρόσθεσε.

Η Χαμάς θα αμυνθεί εάν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αποτύχει, δήλωσε επίσης ο Μπαντράν.

“Ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε (στον πόλεμο), αλλά ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης σίγουρα (…) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους για να αποκρούσουν την επιθετικότητα εάν τους επιβληθεί η μάχη”, τόνισε.

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα είναι “περισσότερο πολύπλοκες”, δήλωσε το ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

“Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων απαιτεί πιο πολύπλοκες συζητήσεις και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη φάση”, δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. “Υπάρχουν πολυπλοκότητες και πολλές δυσκολίες, κάτι που απαιτεί διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο”, πρόσθεσε.

Θεμελιώδη τα ζητήματα που παραμένουν άλυτα

Ο Γκλεν Καρλ, πρώην αξιωματούχος της CIA, υποστηρίζει ότι το επικείμενο ταξίδι του Τραμπ στο Ισραήλ και την Αίγυπτο αποσκοπεί τόσο στο να αναδείξει τον ρόλο του στην εκεχειρία στη Γάζα, όσο και στο να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση.

“Το ίδιο το ταξίδι δεν αποτελεί απαραίτητα πίεση, αλλά το πολιτικό πλαίσιο στις ΗΠΑ επιτρέπει στον Τραμπ να πιέσει τον Νετανιάχου, και ο Τραμπ θέλει την εκεχειρία. Θέλει να σταματήσει οι εχθροπραξίες για τους δικούς του σκοπούς”, είπε ο Καρλ στο Al Jazeera.

Αναφέροντας ότι ο Τραμπ έχει “είναι πολύ δυνατός στην ευθυγράμμιση της υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ”, ο Καρλ σημείωσε ότι ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης “έβαλε λίγο πίεση στον Νετανιάχου” όσον αφορά το σχέδιο για τη Γάζα.

Ο Καρλ πρόσθεσε ότι από την πλευρά του ο Τραμπ, εστιάζει κυρίως σε «μία στενή προοπτική», που περιορίζεται στην εκεχειρία και την αναμενόμενη απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων.

“Πέρα από αυτό, τα θεμελιώδη ζητήματα – η εχθρότητα της Χαμάς προς το Ισραήλ και η εχθρότητα της ισραηλινής δεξιάς, και άρα της ισραηλινής κυβέρνησης, προς τη Χαμάς και ένα ξεχωριστό κράτος για την Παλαιστίνη – παραμένουν αμετάβλητα”, είπε. “Αυτά τα θέματα έχουν συζητηθεί στη συμφωνία, αλλά αναβλήθηκαν, και δεν αναμένω θεμελιώδη πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα.”