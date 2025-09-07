Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κι άλλο πολυώροφο κτίριο

Ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα έγινε στόχος επίθεσης από τον ισραηλινό στρατό. Είχε δοθεί εντολή εκκένωσης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο στη Γάζα, το οποίο – όπως υποστήριξε – χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς. Ο IDF ανέλαβε την ευθύνη για την αεροπορική επιδρομή στον πύργο al-Ruya της πόλης της Γάζας, μετά από άμεση απειλή που είχε εκτοξεύσει εναντίον του πριν από λίγο.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, πρόκειται για ένα κτίριο γνωστό και ως “κάθετη γειτονιά“, μιας και σε αυτά κατοικούν ολόκληρες κοινότητες και οικογένειες η μία πάνω από την άλλη.

Νωρίτερα, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας και για τις σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου, με το Ισραήλ να καλεί για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

Επρόκειτο για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

Μερικοί από τους κατοίκους είχαν επιστρέψει στο κτίριο μόλις μία ώρα πριν τον βομβαρδισμό, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να περισώσουν ό,τι μπορούσαν: κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια, λίγα τρόφιμα, τα οποία είχαν συλλέξει καθώς είχαν καταλήξει στον δρόμο, μετά την πρώτη προειδοποίηση εκκένωσης που εστάλη την προηγούμενη ημέρα και βύθισε τον κόσμο στον πανικό, καθώς δεν τους έδωσε τον χρόνο να πάρουν τα υπάρχοντά τους.

Τα τελευταία λεπτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης:

Η νέα προειδοποίηση εκκένωσης έρχεται λίγες ώρες μετά την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες κατέστρεψαν χθες, Σάββατο πολυώροφη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, ενώ διέταξαν τους κατοίκους της να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς νότο, ενόψει ευρείας χερσαίας επιχείρησης που προκαλεί ολοένα πιο έντονη ανησυχία για τον άμαχο πληθυσμό.

Σχεδόν δυο χρόνια από το ξέσπασμα αυτού του πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, ο στρατός του Ισραήλ εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιχειρήσεις του στην μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου.

Τονίζοντας πως ελέγχει το 40% της πόλης, στο βόρειο τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής υπό πολιορκία, λέει πως θα την καταλάβει για να “νικήσει” τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που είχαν απαχθεί όταν έκαναν την έφοδο οι μαχητές της Χαμάς, πριν από 702 ημέρες.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για τουλάχιστον 56 νεκρούς χθες Σάββατο σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του ισραηλινού στρατού, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στη συνοικία του σεΐχη Ραντουάν, στην πόλη της Γάζας, και άλλων 19 κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας στον βορρά. Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές για την ώρα.

Με ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός κάλεσε χθες το πρωί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, “χωρίς καθυστέρηση”, προς την ανθρωπιστική ζώνη αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα του θυλάκου, και να “ενωθούν με χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πάει ήδη εκεί”.