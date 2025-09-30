Γάζα: Παρούσα η Τουρκία στις διαμεσολαβητικές συνομιλίες στη Ντόχα

Η Τουρκία είναι παρούσα στις κομβικές συνομιλίες της Ντόχα για το μέλλον του Παλαιστινιακού.

Η Τουρκία φαίνεται ότι θα συμμετάσχει τελικά στις διαμεσολαβητικές συνομιλίες για τη Γάζα στη Ντόχα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Το γεγονός ότι η Τουρκία είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ αλλά η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα της περιοχής προφανώς συνετέλεσαν στην κατάληξη αυτή.

Είχε προηγηθεί η πολύ θετική άποψη που εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα στο Λευκό Οίκο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ τέλος επιβεβαίωσε ότι αξιωματούχοι της Χαμάς έλαβαν το πλήρες κείμενο του αμερικανικού σχεδίου τη Δευτέρα το βράδυ και υποσχέθηκαν να το «εξετάσουν υπεύθυνα» και να απαντήσουν.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ, Αλ-Ανσάρι πρόσθεσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες για το αποτέλεσμα», αλλά σημείωσε ότι το Κατάρ είναι «αισιόδοξο» επειδή το σχέδιο είναι «ολοκληρωμένο».