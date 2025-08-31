Γάζα: Σκότωσαν άλλους 88 ανθρώπους οι IDF

Στους 88 υπολογίζονται οι νεκροί του τελευταίου 24ώρου στη Γάζα μετά τα νέα χτυπήματα του ισραηλινού στρατού.

Nέες ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 88 ανθρώπους στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας της Λωρίδας την Κυριακή σύμφωνα με την Haaretz.

Το υπουργείο, που διοικείται από τη Χαμάς, πρόσθεσε ότι 30 από τους νεκρούς προσπαθούσαν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 421 άνθρωποι στη Γάζα έχουν τραυματιστεί.

Ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη του πολέμου έχει αυξηθεί σε 63.459, συμπεριλαμβανομένων 11.328 που σκοτώθηκαν από τότε που το Ισραήλ επανέλαβε μονομερώς τις μάχες μετά από μια δίμηνη κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια ώρα ο πληθυσμός της Βόρειας Γάζας εγκαταλείπει μαζικά τα σπίτια του υπό την απειλή μαζικής εισβολής των ισραηλινών δυνάμεων.