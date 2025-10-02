Global Sumud Flotilla: Αναχαιτίστηκε το ελληνικό πλοίο “Οξυγόνο” – Καταγγελία για απαγωγή μελών

Το ελληνικό πλοίο “Οξυγόνο” του Global Sumud Flotilla έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις και υπάρχουν αναφορές για απαγωγή των μελών του πληρώματος.

Αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις το “Οξυγόνο”, ένα από τα δύο πλοία που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla.

“Ως March to Gaza Greece, μέλος της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla, καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο «Οξυγόνο» δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας” αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ενημερώσεις του March to Gaza Greece, τα μέλη του πληρώματος απήχθησαν.

Από το βράδυ της Τετάρτης (1/10) τα πλοιάρια του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δέχονται ισραηλινές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα, καθώς έχουν πλησιάσει στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, υπάρχει επείγων κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 10.00 στο υπουργείο Εξωτερικών και στις 18.30 σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Όπως μετάδίδει το Reuters, ο στολίσκος που μεταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα, αποτελείται από 44 πλοιάρια με περίπου 500 άτομα, ανάμεσά τους βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές. Η φλοτίλα δημοσίευσε αρκετά βίντεο στο Telegram με μηνύματα από άτομα που επιβαίνουν σε διάφορα σκάφη, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν τα διαβατήριά τους και υποστήριζαν ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ εναντίον της θέλησής τους, επαναλαμβάνοντας ότι η αποστολή τους ήταν μη βίαιη και ανθρωπιστική.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης των σκαφών, τουλάχιστον 19 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι το πρωί της Πέμπτης (2/10) και 10 βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι διοργανωτές παραμένουν ανυποχώρητοι, δηλώνοντας σε ανακοίνωση ότι ο στολίσκος «θα συνεχίσει αδιάκοπα». Τα υπόλοιπα σκάφη εξακολουθούν να κατευθύνονται προς τη Γάζα, με την απόσταση τους να είναι 46 ναυτικά μίλια από τον προορισμό τους.