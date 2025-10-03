Global Sumud Flotilla: Σκάφος του στολίσκου έδεσε στην Κύπρο

Σκάφος με 21 επιβάτες από τον στολίσκο αλληλεγγύης στη Γάζα Global Sumud Flotilla έδεσε στην Κύπρο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Ένα από τα πλοία του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla που επιχειρούσε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές αρχές την Πέμπτη (2/10), κατέπλευσε στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής κυβέρνησης σήμερα, Παρασκευή (3/10).

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το σκάφος με 21 επιβάτες, ζήτησε να δέσει στη Λάρνακα για ανεφοδιασμό και ανθρωπιστικούς λόγους, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτησή του στο Χ, χωρίς να γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του πλοίου.

“Στο πλοίο βρίσκονταν 21 επιβαίνοντες, πολίτες διαφόρων κρατών, περιλαμβανομένων κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ταυτοποίησης και εγγράφων και ασφαλείας, ενώ για προληπτικούς λόγους κλήθηκε ασθενοφόρο. Κατά τις εξετάσεις που έγιναν από νοσηλευτές δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομείο. Παράλληλα, οι αρχές της Δημοκρατίας φρόντισαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των επιβαινόντων, ενώ παρέχεται και η απαραίτητη συνδρομή σε ζητήματα προξενικού χαρακτήρα και σε τυχόν αιτήματα υπηκόων τρίτων χωρών”, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Λετυμπιώτης.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ δέχθηκε διεθνή κατακραυγή για την αναχαίτηση των πλοίων του στολίσκου και τη σύλληψη τουλάχιστον 450 ακτιβιστών και ακτιβιστριών που έπλεαν προς τη Γάζα, με διαδηλώσεις να ξεσπούν σε όλη την Ευρώπη, από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία και την Ισπανία, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων και κυρίως τον τερματισμό του πολέμου και της γενοκτονίας στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι όλοι οι συλληφθέντες θα απελαθούν.

Η ιταλική κυβέρνηση ανέφερε πως οι ακτιβιστές πιθανόν θα επιστρέψουν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τσάρτερ πτήσεις τη Δευτέρα (6/10) και την Τρίτη (7/10). Τέσσερις Ιταλοί βουλευτές αφέθηκαν ελεύθεροι και αναμένεται να επιστρέψουν στη Ρώμη την Παρασκευή (3/10).