Global Sumud Flottilla: Αφέθηκαν ελεύθεροι 4 Ιταλοί βουλευτές της αποστολής – Επιστρέφουν σήμερα

Σε πτήση με προορισμό τη Ρώμη αναμένεται να μεταφερθούν οι τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flottilla

Οι τέσσερις Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flottilla, αφέθηκαν ελεύθεροι και θα επιστρέψουν σήμερα στην Ιταλία.

Πρόκειται για τον κεντροαριστερό βουλευτή Αρτούρο Σκότο, την ευρωβουλευτή του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Αναλίζα Κοράντο, για τον γερουσιαστή των Πέντε Αστέρων Μάρκο Κροάτι και την ευρωβουλευτή των οικολόγων Μπενεντέτα Σκουντέρι.

Πρόκειται να μεταφερθούν στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και να επιβιβαστούν, εντός της ημέρας, σε πτήση με προορισμό τη Ρώμη.