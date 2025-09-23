Η Εσθονία δηλώνει έτοιμη να δεχθεί βρετανικά μαχητικά ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά

Η Εσθονία υποστηρίζει πως είναι “ανοιχτή” στην “φιλοξενία” βρετανικών μαχητικών τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Το ΝΑΤΟ εξατάζει τις κινήσεις του μετά τις πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις.

Η Εσθονία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ εξετάζουν την αντίδρασή τους μετά την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία ρωσικά MiG-31 την περασμένη εβδομάδα, τα οποία παρέμειναν για 12 λεπτά εντός των συνόρων της Συμμαχίας. Ορισμένοι ζητούν την κατάρριψη κάθε ρωσικού αεροσκάφους που εισβάλλει, ενώ άλλοι προτείνουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Ερωτηθείς από την εφημερίδα The Telegraph εάν η Εσθονία θα ήταν διατεθειμένη να φιλοξενήσει στο μέλλον τα βρετανικά F-35A —μαχητικά αεροσκάφη ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα— ο Εσθονός υπουργός Άμυνας, Χάνο Πέβκουρ, απάντησε: «Είμαι πάντα ανοιχτός. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για τους συμμάχους».

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι η Βρετανία θα αγοράσει 12 μαχητικά έκτης γενιάς, έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τα F-35A, που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, μπορούν να φέρουν τις αμερικανικές πυρηνικές βόμβες B61 — κάτι που σημαίνει ότι οποιαδήποτε χρήση τους θα απαιτούσε έγκριση από την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η Ρωσία αναμένεται να αντιδράσει έντονα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση πυρηνικών τόσο κοντά στα σύνορά της.

Τα βρετανικά F-35 περιπολούν εδώ και καιρό από τη βάση Άμαρι στην Εσθονία, στο πλαίσιο της αποστολής Baltic Air Policing, η οποία καλύπτει Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία — χώρες που δεν διαθέτουν δική τους πολεμική αεροπορία.

Παράλληλα, η RAF έχει αναπτύξει μαχητικά Typhoon στην Πολωνία στο πλαίσιο της αποστολής «Eastern Sentry» του ΝΑΤΟ, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά την εκτόξευση τουλάχιστον 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντός των πολωνικών συνόρων.

Πριν από τις πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις, ο κ. Πέβκουρ είχε δηλώσει σε τοπικά μέσα πως «είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τους συμμάχους μας», ακόμη κι αν τα μαχητικά τους «έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων».

Η Βρετανία ενδέχεται να αποφασίσει να μην αποστείλει τελικά τα F-35A στην Εσθονία. Άλλωστε, πηγές κοντά στον βρετανικό στρατό εκφράζουν επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι η μόνιμη εγκατάσταση F-35A στην Εσθονία θα είχε περισσότερο προκλητικό παρά αποτρεπτικό χαρακτήρα και θα εκτίθεντο σε αυξημένο κίνδυνο ρωσικού πλήγματος.

Αυτή την εβδομάδα, το ΝΑΤΟ διεξάγει διαβουλεύσεις για τα επόμενα βήματα, αφού η Εσθονία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 λόγω των ρωσικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου της. Σύντομα θα ακολουθήσει κοινή δήλωση αν και το πιο πιθανό είναι η Συμμαχία να απορρίψει τις εκκλήσεις για αυτόματη κατάρριψη οποιουδήποτε ρωσικού μαχητικού που παραβιάζει τα σύνορά της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ταλίν, ο κ. Πέβκουρ δήλωσε ότι η απάντηση του ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι «αναλογική» και να λαμβάνεται «κατά περίπτωση». Τα ρωσικά μαχητικά MiG-31 «δεν κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσά μας» και δεν έφεραν όπλα που να συνιστούν «οξύ απειλή για την κυριαρχία και την εθνική μας ασφάλεια», πρόσθεσε. Η Εσθονία δεν θα διστάσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη αν προκύψουν τέτοιες συνθήκες, ανέφερε ο υπουργός.

Ωστόσο, ο Τσέχος πρόεδρος Πέτρ Πάβελ κάλεσε για άμεση κατάρριψη, κάτι που ο Εσθονός υπουργός χαρακτήρισε πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να εφαρμοστεί στην πράξη. «Θα ήθελα να ξέρω ποια θα είναι η αντίδραση των τσεχικών ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικής τους αεροπορίας όταν έχουν κάτι στον εναέριο χώρο τους», είπε.

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία θα καταρρίπτει οποιοδήποτε «ιπτάμενο αντικείμενο που παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας», προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει καμία συζήτηση επ’ αυτού».

Ωστόσο, η στάση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη σε ασαφείς περιπτώσεις, όπως παραβιάσεις εναέριου χώρου πάνω από πολωνικές πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου στη Βαλτική Θάλασσα.

Η Βρετανία, μέσω της υπουργού Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να αναχαιτίσει οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Είμαστε σε εγρήγορση και αποφασισμένοι. Αν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες παραβιάσεις, θα το κάνουμε».