Η Ισπανία απεγκλώβισε 44 τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα

Η Ισπανία απομάκρυνε τους τελευταίους μήνες 44 τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά από τη Γάζα, όπως και περίπου 100 συγγενείς τους, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ.

“Η ισπανική κυβέρνηση ολοκλήρωσε με επιτυχία τέσσερις επιχειρήσεις εκκένωσης 44 τραυματισμένων ή άρρωστων παιδιών από τη Γάζα, όπως και περίπου 100 συγγενών τους”, εξηγεί το υπουργείο Μετανάστευσης σε ένα δελτίο Τύπου, μια διαδικασία που διήρκησε πολλούς μήνες.

“Η οργάνωση και η εκτέλεση αυτών των αποστολών» πραγματοποιήθηκαν «σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις και χώρες συμμάχους για τη μεταφορά από ασφαλή σημεία εκτός της εμπόλεμης ζώνης”, ανέφερε το υπουργείο.

Τα παιδιά και οι οικογένειές τους μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα σε ολόκληρη την Ισπανία προκειμένου να λάβουν φροντίδα.

Αυτά τα πρόσωπα θα μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγηθεί άσυλο, συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου.

Η αρμόδια υπουργός, Έλμα Σάις, που αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, εξέφρασε την ικανοποίησή της που “η αλληλεγγύη και η διεθνής συνεργασία σώζουν ζωές”. Η επιχείρηση γίνεται στα πλαίσια του EU MEDEVAC, σε συντονισμό του ΠΟΥ με ΜΚΟ. Η μεταφορά ασθενών ή τραυματιών σε κρίσιμη κατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί μία από τις πλέον επικριτικές φωνές στην ΕΕ απέναντι στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα.

Στα τέλη του 2023, η Μαδρίτη προχώρησε στον επαναπατρισμό 139 Ισπανών υπηκόων και των οικογενειών τους που διέμεναν στη Γάζα.

Την 1η Αυγούστου η Ισπανία προχώρησε άλλωστε στη ρίψη από αέρος 12 τόνων τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, οι κάτοικοι της οποίας απειλούνται με λιμό. Φορτηγά επίσης με ανθρωπιστική βοήθεια εκ μέρους της Μαδρίτης, βρίσκονται σταθμευμένα στα σύνορα της Γάζας αναμένοντας να εισέλθουν στον θύλακα.

Ακόμη, η Ισπανία μαζί με άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες καταδίκασαν το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, προειδοποιώντας για επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και αυξημένο κίνδυνο για τη ζωή των Ισραηλινών ομήρων.

Σε κοινή δήλωση, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας τόνισαν ότι το σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα οδηγήσει σε λύση, αλλά θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και θα θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Τέλος, η Ισπανία έχει δεσμευθεί πως “δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τη μονομερή προσάρτηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης”. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει ήδη αυξανόμενη καταδίκη για τον πόλεμο στη Γάζα, όπου, από τον Οκτώβριο του 2023, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 61.000 Παλαιστίνιοι.