Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο περιοχών στο Ντονέτσκ

Την κατάληψη δύο κοινοτήτων στην περιφέρεια Ντονέτσκ από τα ρωσικά στρατεύματα ανακοίνωσε η Μόσχα ενώ το σενάριο εκεχειρίας εξακολουθεί να αγνοείται.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (23/8), ότι κατέλαβε δύο χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση επί του εδάφους, την ώρα που επιταχύνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.

Σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέλαβε στην περιοχή αυτή τις κοινότητες Σερέντνιε και Κλέμπαν-Μπικ.

Η κατάληψη της τελευταίας αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς την πόλη Κοστιαντινίφκα, σημαντικό προπύργιο στον δρόμο του Κραματόρσκ, που είναι ένα σημαντικό σημείο για την ουκρανική επιμελητεία στο μέτωπο της περιφέρειας Ντονέτσκ.

Ο ρωσικός στρατός έχει αυξήσει τα εδαφικά κέρδη του τους τελευταίους μήνες απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που υστερούν σε στρατό και εξοπλισμό.

Η εν λόγω επικράτηση των ρωσικών στρατευμάτων σημειώνεται την ώρα που απομακρύνεται η προοπτική μιας συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης στη σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται ότι επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε χθες, Παρασκευή, τον Ουκρανό πρόεδρο ότι εμποδίζει τη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του, την επομένη παρόμοιων επικρίσεων που διατύπωσε ο Ουκρανός ηγέτης για τη Μόσχα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να βρεθεί γρήγορα τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία πραγματοποίησε μια θεαματική επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα τους τελευταίους μήνες για να το επιτύχει και ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δίνει “δύο εβδομάδες” προθεσμία προτού λάβει αποφάσεις για τη γραμμή που θα ακολουθήσει σε σχέση με τη σύγκρουση.

Ο ρωσικός στρατός κατέχει τώρα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.