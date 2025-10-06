Η Ρωσία αναχαίτισε πάνω από 250 drones της Ουκρανίας

Η Ρωσία λέει πως αναχαίτισε πάνω από 251 drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία, σε μια από τις μεγαλύτερες επιδρομές αυτού του είδους.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί σήμερα πως αναχαίτισαν 251 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο επιδρομής της Ουκρανίας που αναμφίβολα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στον πόλεμο που διαρκεί τριάμισι χρόνια, κι ήταν ιδιαίτερα εντατική στον τομέα της Μαύρης Θάλασσας.

Από τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό drones αυτόν, τα 40 καταρρίφθηκαν πάνω από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε το 2014, 62 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και άλλα 5 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Κατά κανόνα, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοινώνει πόσα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν, όχι πόσα εξαπολύθηκαν ή πόσα από αυτά έπληξαν τους στόχους τους.

Ο περιφερειάρχης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα το πρωί μέσω Telegram ότι ουκρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές του δικτύου ηλεκτροδότησης, κόβοντας το ρεύμα σε χιλιάδες πελάτες.

Ο κ. Γκλάντκοφ είπε πως περίπου 5.400 πελάτες σε 24 δήμους δεν είχαν ακόμη ρεύμα, ενώ μηχανικοί και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επανέφεραν την παροχή σε σχεδόν 34.000 πελάτες.