Στροφή 180 μοιρών από τον Τραμπ για την Ουκρανία – “Καλή τύχη σε όλους”

Σε αλλαγή πλεύσης σε ένα από τα βασικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της προεδρίας του προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε για πρώτη φορά, αργά το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της και ενθάρρυνε τους συμμάχους να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη εάν αυτά εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, μια αξιοσημείωτη και απρόσμενη αλλαγή στη ρητορική του, που αυξάνει την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στα Ηνωμένα Έθνη, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμπεριφορά της Μόσχας στον πόλεμο είναι άσκοπη.

«Αφού κατανόησα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας – Ρωσίας και, αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρωσία, θεωρώ ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω το σύνολο της επικράτειάς της στην αρχική της μορφή» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Με χρόνο, υπομονή και τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος αποτελούν επιλογή. Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμά άσκοπα εδώ και τριάμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτό δεν τιμά τη Ρωσία. Αντιθέτως, την κάνει να μοιάζει σαν “χάρτινη τίγρη”».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατυπώνει δημοσίως την άποψη πως η Ουκρανία μπορεί να βγει εδαφικά αλώβητη από τη σύρραξη με τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις του, δε, αποτελούν την τελευταία εξέλιξη στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ανησυχούν εδώ και μήνες για τις προθέσεις του και για το αν θα συνεχίσει να ακολουθεί τη διπλωματική οδό με τον Πούτιν ή αν θα του ασκήσει πίεση.

«Η Ρωσία έπρεπε να έχει τερματίσει τον πόλεμο» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ασκώντας κριτική για τη στάση του Ρώσου ομολόγου του: «Η σχέση μου με τον Πούτιν δεν σήμαινε τελικά τίποτα, δυστυχώς» σχολίασε.

Υπενθυμίζεται πως, στις 11 Αυγούστου, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα προχωρήσουν σε «ανταλλαγή εδαφών» για να τερματίσουν τον πόλεμο, και ότι αυτό θα είναι «καλό» και «κακό» και για τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, οι τελευταίες δηλώσεις του περιελάμβαναν τη δέσμευση να συνεχίσει να παρέχει όπλα στα μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στην Ουκρανία για να τα χρησιμοποιήσουν οι δυνάμεις της εναντίον της Ρωσίας. «Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε η Συμμαχία να κάνει ό,τι θέλει με αυτά. Καλή τύχη σε όλους».

Η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία παραδοσιακά γίνεται μια σειρά από προσεκτικά σχεδιασμένες ομιλίες και επίσημες συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο, βρέθηκε σε αμήχανη θέση λόγω της διπλωματικής στροφής του Τραμπ.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος καθώς ενημέρωνε τους δημοσιογράφους μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο Τραμπ «κατανοεί σαφώς την κατάσταση και είναι καλά ενημερωμένος για όλες τις πτυχές αυτού του πολέμου. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την αποφασιστικότητά του να βοηθήσει στον τερματισμό αυτού του πολέμου». Χαρακτήρισε τον Τραμπ «παράγοντα αλλαγής».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε τετ α τετ με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος -σύμφωνα με τον Ζελένσκι- είχε δείξει να κατανοεί την κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Τόνισε, δε, ότι τα δεδομένα που έχει Τραμπ συμβαδίζουν περισσότερο, πλέον, με την εικόνα που έχει η Ουκρανία για τον πόλεμο. Αφού εμπιστευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις πληροφορίες του Πούτιν, ο Τραμπ άρχισε σιγά-σιγά να αντιλαμβάνεται ότι ορισμένα από τα πράγματα που λέει ο Ρώσος πρόεδρος «απέχουν πολύ από την αλήθεια».

«Είμαι ευχαριστημένος με αυτό και του είμαι ευγνώμων, όπως και στους συνεργάτες του που τον ενημέρωσαν» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η στάση του Τραμπ έχει αλλάξει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Κατά καιρούς, έχει εκφράσει την επιθυμία να τιμωρήσει τη Ρωσία απειλώντας με επιπλέον κυρώσεις, για να αλλάξει στη συνέχεια στάση του και να αναβάλει τη λήψη μέτρων.

Σημειώνεται πως, η Ρωσία έχει σημειώσει σταδιακά κέρδη στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, με μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και εξοπλισμό, αλλά δεν έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν συγκρατήσει τον ρωσικό στρατό κυρίως με τη βοήθεια drones, ακόμη κι αν οι Ουκρανοί αξιωματικοί και στρατιώτες διαμαρτύρονται για την έλλειψη στρατευμάτων στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Η Μόσχα ελέγχει πλέον περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, αλλά δεν έχει καταφέρει να καταλάβει τις μεγάλες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας, στην περιοχή του Ντονέτσκ, που αποτελούν στόχους εδώ και χρόνια.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι ο τελικός του στόχος είναι να πάρει τον έλεγχο ξανά σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, λίγοι στην Ουκρανία πιστεύουν ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με στρατιωτικά μέσα στο εγγύς μέλλον.

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν παράσχει στην Ουκρανία εξοπλισμό που έχει βοηθήσει τις δυνάμεις της να αποκρούσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, η οργάνωση μιας αντεπίθεσης εναντίον των ενισχυμένων ρωσικών αμυντικών γραμμών θα απαιτούσε την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν είναι διατεθειμένοι να παράσχουν, καθώς και δεκάδες χιλιάδες νέους στρατιώτες που η Ουκρανία θα δυσκολευόταν να συγκεντρώσει.

Εκτός από τη στρατιωτική βοήθεια, η Ουκρανία θέλει οι ΗΠΑ και η ΕΕ να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επαρκή οικονομική και, τελικά, πολιτική ζημιά στη Μόσχα, ώστε να αναγκάσουν τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.

Από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν είναι σαφές αν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει ακόμη την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα της Wall Street Journal για σχόλιο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Αφού κατανόησα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας – Ρωσίας και, αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρωσία, θεωρώ ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω το σύνολο της επικράτειάς της στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και τη χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος αποτελούν επιλογή. Γιατί όχι;

Η Ρωσία πολεμά άσκοπα εδώ και τριάμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτό δεν τιμά τη Ρωσία. Αντιθέτως, την κάνει να μοιάζει σαν “χάρτινη τίγρη”.

Οταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιφέρειες σε όλη τη Ρωσία συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο, όταν βρεθούν αντιμέτωποι με το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προμηθευτούν βενζίνη στις τεράστιες ουρές που σχηματίζονται, και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομία πολέμου —όπου το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους ξοδεύεται για τη μάχη κατά της Ουκρανίας, μιας χώρας με τεράστιο σθένος που συνεχώς βελτιώνεται— τότε η Ουκρανία θα μπορέσει να ανακτήσει την πατρίδα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως να προχωρήσει ακόμη παραπέρα!

Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, και τώρα είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι το καλύτερο και για τις δύο χώρες. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, ώστε το ΝΑΤΟ να τα αξιοποιήσει όπως εκείνο θέλει. Καλή τύχη σε όλους!»