Η Ρωσία θα προχωρήσει τάχιστα σε πυρηνική δοκιμή αν το κάνουν πρώτες οι ΗΠΑ

Ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε τις προθέσεις της Μόσχας σε ότι αφορά τις πυρηνικές δοκιμές.

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει τάχιστα πυρηνική δοκιμή αν το κάνουν οι ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ανώτατος Ρώσος διπλωμάτης επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει τις υποδομές της για μια τέτοια δοκιμή, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή αν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη πράξει το ίδιο αφότου ανέφερε ότι η Μόσχα παρατήρησε ενδείξεις από μη κατονομαζόμενη χώρα για την προετοιμασία τέτοιων δοκιμών.

Το RIA επικαλέστηκε τον υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει παρατηρήσει πως οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και κάποιο διάστημα ώστε να προετοιμάσουν τις δικές τους υποδομές για πυρηνικές δοκιμές.

Αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε δοκιμή, η Μόσχα θα πράξει τάχιστα το ίδιο, είπε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.